Gotická věž sebevrahů v Olomouci znovu zavře, zabezpečí ji mříž

Místo bezpečnostního skla a ocelových lanek zajistí šestačtyřicet metrů vysokou věž chrámu svatého Mořice kovaná mříž.

Vyhlídka je volně přístupná a mezi návštěvníky města velmi oblíbená, vidět je z ní celá Olomouc. V posledních letech s ní ovšem byla spojená také smutná série sebevražd.

Změní se to po celkové a nutné obnově majestátního gotického chrámu. Vyjde na zhruba sto milionů korun a začít by měla už letos.

Kvůli zabezpečení ale bude věž kostela postavená z mohutných kamenných kvádrů zavřená, turisté se na vyhlídku s cimbuřím v létě nedostanou. Na samotném začátku sezony se z ní ještě rozhlédnou, její vrchol ale zabezpečený nebude.

„Věž bude spíše zavřená kvůli opravě. Předpokládám, že do prázdnin s ní ještě nic dělat nebudeme, a tak vyhlídku otevřeme. Ale potom už bude nepřístupná,“ popisuje mořický farář František Hanáček.

Podstatnou část nákladů pokryje evropská dotace z Integrovaných teritoriálních investic (ITI) určených pro olomouckou aglomeraci. Stavební povolení je už vydané, církev vybírá firmy, které kostel kompletně opraví. Přesný termín začátku prací i konkrétní výši nákladů určí výsledky výběrového řízení.

U konce je tak již důležitá a dlouhá diskuse, jak přesně památkově chráněnou věž ze začátku 15. století zabezpečit. Podle dosavadních informací to měla být kombinace zábradlí, bezpečnostního skla a sítě z ocelových lanek. Už to ale neplatí.

Vyhledávaná vyhlídka se nedá uhlídat

„S architektem jsme dospěli k výsledku, který sice přinese kontroverzní, to jest více viditelný prvek, ale bude vycházet z dobových realizací. Půjde o kovářsky zpracovanou mříž,“ přibližuje mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu Vlastimil Staněk.

Jako další možnost se podle něj nabízí stálá ostraha věže. Kvůli finančním nákladům je to ale nereálné.

V minulosti to vyloučil i farář Hanáček. „Je to neuhlídatelné,“ podotkl. Stálí průvodci totiž na věži nejsou. Lidé už roky chodí nahoru sami po točitém bočním schodišti, u vstupu mohou dobrovolně přispět do kasičky.

Předloni na podzim farář nechal věž zavřít. Zabránil tak pokračování série sebevražedných skoků z věže. Naposledy odsud na podzim roku 2016 skočil čtyřiatřicetiletý muž, v květnu 2015 tady ukončil život jednatřicetiletý sebevrah z obce na Olomoucku, v květnu 2013 zde zemřela sedmnáctiletá dívka.

Fasádu chrámu nikdo neopravil od 60. let

Kromě vyhlídky budou od letoška dělníci pracovat uvnitř věže, která je poničená ještě od 2. světové války. V roce 1942 vojáci německého wehrmachtu nahoře zrekvírovali zvon a roztavili ho kvůli kovu pro válečný průmysl.

„Zabavovaný zvon spadl a svou vahou prorazil všechna patra věže. Pod dohledem wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku. Stavebně-historický průzkum, nutný pro zpracování projektové dokumentace, bylo tedy nutné provádět pomocí lezecké techniky. Pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným dobrodružstvím,“ popsal již dříve náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

Na několik let rozplánovaná obnova svatého Mořice je dle památkářů nutná. Uvnitř této národní kulturní památky budou pracovat restaurátoři, dělníci dostanou na starost fasádu. Naposledy ji opravovali v šedesátých a sedmdesátých letech. „Stav některých částí památky je špatný,“ doplňuje Staněk.

Rekonstrukce čeká uvnitř kostela i slavné mořické Englerovy varhany. „Jsou ve velmi špatném technickém stavu, vyžadují generální opravu. Unikátnost varhan a zachování jejich nezaměnitelného zvuku pro příští generace je výzvou pro restaurátory v celé Evropě,“ uvedl před časem mluvčí magistrátu Michal Folta.