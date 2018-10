První olomoucký elektrobus dlouho nejezdil, po prvním dni ho odstavil vítr

Elektrobus vedený pod evidenčním číslem 501 zahájil svou službu na lince 14. Cestující mají ocenit jeho tichý chod a také klimatizaci. Kapacita je 33 míst k sezení a 72 ke stání, včetně místa pro invalidní vozík či kočárek.

Sotva čtyřiadvacet hodin po vyjetí do pravidelného provozu však vůz dočasně dojezdil.

„Šla jsem v úterý ráno do práce a u vrchního soudu jsem viděla stát ten nový elektrobus. Odlétl mu kousek střechy. Paní řidička to nějak řešila venku,“ popsala Olomoučanka Kamila Nováková pro server Denik.cz, který na problém upozornil.

„Silný poryv větru poškodil kryt baterií na střeše vozu. Během dne dorazil servisní technik a nyní se čeká na náhradní díl, ve středu bychom měli vědět, kdy dorazí. Poškození je řešeno v rámci záruky,“ přiblížila mluvčí olomouckého dopravního podniku (DPMO) Martina Krčová.

Na jedno nabití má elektrobus ujet po městě 150 kilometrů

Dopravce si dvanáctimetrový nízkopodlažní autobus pořídil v rámci projektu „Nákup bezemisních vozidel pro MHD“. Pokud se osvědčí, mohlo by se to podle vedení dopravního podniku promítnout do další obnovy vozového parku.

V areálu odstavné plochy autobusů DPMO je již připraveno nabíjecí místo, které baterie elektrobusu dokáže nabít pomocí pomalého režimu na plnou kapacitu za osm hodin.

„Při rychlonabíjení stačí dvě až tři hodiny,“ podotkl ředitel dopravního podniku Jaromír Machálek.

Na jedno nabití je elektrobus schopen ujet v městském provozu 150 kilometrů. Pořizovací náklady jsou ve srovnání s klasickým autobusem vyšší, ale přímé náklady na provoz by měly být nižší. Cena nového elektrobusu byla 13,1 milionu bez DPH, přičemž 85 procent nákladů pokryly dotace z evropských fondů.

V regionu nejde letos o jediný provozní problém elektrobusů. Mnohem vážnější situace se odehrála v Hranicích, které jsou prvním městem v Česku, jehož městskou hromadnou dopravu zajišťují pouze elektrobusy. V červnu tam však za jízdy začal jeden ze šesti vozů hořet. Uvnitř byl v tu chvíli pouze řidič, který stihl elektrobus odstavit a vystoupit, požár následně zlikvidovali hasiči.