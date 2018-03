Strapáč táhl za obratem, olomoučtí hokejisté přehráli Zlín

„Hráč měl puk, tak jsem do něj šel hlava nehlava. Snažil jsem se mít ruce dole, aby to bylo čisté. Nebyla to žádná prasárna,“ dušuje se komplexní centr Herman, který rozhodně nepatří mezi záludné hráče. Ale v úterý říkal: „Je to play off a je potřeba souboje dohrávat.“

Sudí Hejduk s Kubičíkem ho nevyloučili. Hra pokračovala. Olomouc ujela do brejku. „Jeli jsme pak tři na jednoho protiútok a dali jsme gól,“ radoval se Herman z přesné rány parťáka Miroslava Holce. Ve 43. minutě domácí Mora otočila stav na 2:1. Byl to jeden z klíčových momentů prvního předkola play off.

Zlín sice ještě v 50. minutě zásluhou Šťastného srovnal, ale poslední slovo si v přesilové hře v čase 55:57 vzal dvougólový hrdina večera Petr Strapáč. „Je jedno, kdo branky dal, ale Petr je bojovník přesně do play off,“ chválil důrazného srdcaře kapitán Martin Vyrůbalík.

Olomouc výhru 3:2 po nervózním začátku, ve kterém byla ráda, že inkasovala jen jednou, vydřela.

A už ve středu (18.00) znovu na svém ledě bude chtít udělat druhý krok do čtvrtfinále. Potřeba jsou tři.

„První třetina nebyla podle našich představ. Nebyli jsme v úplné pohodě, jako bychom očekávali, co zápas přinese. Proto byl pro nás důležitý vyrovnávací gól,“ kvitoval olomoucký trenér Zdeněk Venera dorážku Strapáče po úniku Irgla. „Pokud bychom se v tom máchali a nedali jej, tak by to bylo horší. Po něm jsme měli více ze hry a šli do vedení. Trochu nás přibrzdila vyrovnávací branka na 2:2.“

Zlínský kouč Robert Svoboda litoval: „Podařil se nám vstup do utkání. Měli jsme dobrý pohyb, vyložené šance, trefili tyčku. Bohužel jsme z tlaku nevytěžili více než jeden gól. Olomouc po vyrovnání ožila a byla aktivnější.“

Kohouti potvrdili, že se jim v derby s Berany na domácím ledě daří, v osmi zápasech po sobě neprohráli. „Nebyly žádné velké kombinace, začátek byl opatrný,“ vydechoval Herman, který naskočil z marodky poprvé po olympijské přestávce. „Bylo to těžké, hledal jsem se tam, ale věřím, že to bude jen lepší.“

Dalším neméně důležitým prvkem ve hře Olomouce byly ubráněné přesilovky Zlína. Přísné vyloučení v poslední minutě zadáka Ondruška za vysokou hůl tak nemusí hlasitě protestujícího generálního manažera Erika Fürsta pálit. V předchozí početní výhodě zlínský Okál trefil tyč, pak hrála přesilovku Mora a Strapáč mířil přesně. „Typické nedáš dostaneš,“ radoval se.

„Bohužel jsme nevyužili přesilovky, jejichž proměňování nás dlouho trápí. To rozhodlo. Domácí z jedné trefili vítězný gól. Musím ale pochválit náš tým za předvedenou hru. Všechny vzájemné zápasy byly vyrovnané, víme všichni, co se dá čekat od dalšího pokračování,“ tuší Svoboda, jemuž chyběl druhý nejproduktivnější hráč Honejsek.

„Rozhodly přesilovky: my jsme ubránili všechny zlínské početní výhody a jednu využili. Zápas se mohl překlopit na kteroukoliv stranu,“ oddechl si Venera, který na střídačce vzhledem k bohaté zlínské minulosti prožíval speciální chvíle. Ale neměl čas vzpomínat, jak Zlín dovedl coby generální manažer k mistrovskému titulu. „Pravděpodobnost, že i další zápas bude o jeden gól, je hodně velká,“ přemítal.

„Bude to boj až do konce, si myslím. Musíme se rvát o každý centimetr ledu. Je to o gólmanech. Oba chytali výborně,“ ocenil Herman olomouckou oporu Branislava Konráda i zlínského Libora Kašíka. „Máme první čárku. Na sebevědomí je to super.“

Nevadilo mu tak ani, že přišly jen čtyři tisíce lidí. „Bylo to v televizi od pěti. Nečekal jsem vyprodáno, ale stadion se ještě zaplní,“ věří Herman. Bubeník v rockové kapele si nyní za bicí nesedne. „To teď nehrozí. Jen hokej.“