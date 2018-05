Koupaliště otevřou od června, většinu ale potrápil nedostatek plavčíků

„Letos jsme si vychovali pět plavčíků. Všem jsme zaplatili povinný kurz, který stojí necelé čtyři tisíce. To hodně pomohlo, aby se zvýšil počet zájemců. Především pro studenty je to vítaná pomoc,“ uvedl šéf Bratrušovského koupaliště v Šumperku Milan Jurčíček.

Aquapark Koupelky v Prostějově postupoval podobně: zaplatil kurz šesti zájemcům, kteří začátkem června nastoupí.

„Navíc jsme zvýšili mzdy, protože jde o náročnou práci,“ sdělil Vladimír Průša, ředitel Domovní správy Prostějov, která se o akvapark stará.

Plavecký areál Přerov novým plavčíkům proplatí kurz až po nástupu. „Oni si kurz zaplatí a od nás dostanou příslib, že jim kurz proplatíme poté, kdy odpracují sto hodin. Je to pro nás pojistka, aby se nestalo, že bychom někomu zaplatili kurz, a on vůbec nenastoupil,“ vysvětlil vedoucí Plaveckého areálu Přerov Karel Hudeček.

Jeseník sotva našel minimální počet, v Hranicích kurzy neplatí

Nejdéle chyběli plavčíci pro koupaliště v Jeseníku. I tam už ale mají dohled na koupající se lidi zajištěn.

„Ještě minulý týden nám chyběli čtyři plavčíci. Teď už máme vše vykryté celkem osmi plavčíky. Je to minimální počet, abychom zvládli obsadit potřebné služby. Ideální by bylo dvanáct plavčíků, ale to bychom tady nesehnali,“ řekl šéf jesenického koupaliště Petr Baršč.

Najdou se nicméně i areály, kde kurzovné zájemcům neplatí. Například Plovárna Hranice.

„Nám se tento model neosvědčil, protože někteří absolvovali kurz a poté zde pracovali jen krátce a odešli. Bereme jen hotové plavčíky. Pokud si někdo udělá nově kurz a chce mít peníze rychle zpátky, umožníme mu odpracovat více služeb,“ vysvětlila vedoucí areálu Iva Macurová.