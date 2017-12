Ceny energií a poplatky se ve velkých městech moc nezmění, někde i klesnou

1. Teplo

Lidé zásobovaní centrálním teplem mají důvod k radosti především v Prostějově, kde ceny za tepelnou energii klesnou nejvíce. Zatímco letos tamní obyvatelé platili přes 557 korun za gigajoule, příští rok to bude necelých 482 korun. Na jednom gigajoulu tak ušetří 75 korun.

„Spustili jsme čtyři kogenerační jednotky. Díky tomu jsme mohli cenu centrálně dodávaného tepla výrazně snížit,“ vysvětlil jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Dolů jde i cena tepla v Šumperku a Jeseníku, kde dodávku zajišťuje společnost Sateza. V Šumperku snižuje z necelých 565 korun o téměř dvacetikorunu, v Jeseníku z letošních 590 o více než 30 korun.

To společnost Teplo Přerov zůstane v příštím roce na stávajících 548,34 koruny za gigajoule.

„Poslední tři roky jsme cenu meziročně snižovali, teď zůstáváme na stávajících cenách,“ sdělil ředitel společnosti Jaroslav Klvač.

Stejnou cenu za dodávku 1 gigajoulu tepla jako letos zaplatí v roce 2018 také odběratelé v Olomouci. I přesto však mají Olomoučané ve srovnání s velkými městy v kraji cenu tepla dlouhodobě nejvyšší – platí přes 605 korun za gigajoule.

2. Voda

Jedna z nejdůležitějších komodit podraží v roce 2018 v Šumperku a Jeseníku, i když nijak výrazně. V Šumperku lidé zaplatí necelých 89 korun za kubík, což představuje zdražení o pět korun.

„Do navýšení se promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a také nutnost plnit finanční kritéria v souvislosti s dotací na velký vodohospodářský projekt v pěti městech šumperského okresu za 1,6 miliardy,“ vysvětlil předseda představenstva Vodohospodářských zařízení Šumperk Petr Suchomel.

V Jeseníku stoupne cena o více než dvě koruny, lidé příští rok zaplatí přes 72 korun za kubík. Naopak beze změny zůstává cena vody v Přerově, Prostějově a v Olomouci. V Přerově tak budou lidé dál platit 74,50 koruny, v Prostějově přes 86 korun a v Olomouci 83 korun za kubík.

3. Elektřina a plyn

U elektřiny zatím Skupina ČEZ v roce 2018 zdražování neplánuje. „Pokud by v příštím roce došlo k úpravě ceníků, šlo by jen o mírné zvýšení. Zatím se snažíme i přes růst cen na burzách nezvyšovat ceny pro spotřebitele, a to tak dlouho, jak jen to bude možné,“ sdělil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Stabilní zatím zůstávají pro domácnosti také ceny zemního plynu. Potvrdila to mluvčí Innogy Linda Filuszová.

„Ceny plynu průběžně snižujeme od roku 2013, celkem od té doby klesly už o 25 procent,“ vypočítala Filuszová.

4. Odpady

Přestože města na likvidaci odpadů doplácejí ročně desítky milionů korun, poplatky nezvedají. Zastupitelé ve velkých městech regionu se totiž obávají, že by lidé po zvýšení poplatku ztratili motivaci třídit.

V Přerově tak poplatek zůstává na 650 korunách, v Olomouci pak na 660 korunách, přitom potřebná suma na bezztrátové hospodaření s odpady by byla kolem 900 korun na jednoho obyvatele. Stejný poplatek za svoz odpadu zaplatí také obyvatelé Prostějova a Jeseníku, přijde na 600 korun ročně. V Šumperku zůstává sazba na 612 korunách.

Poplatek ve městech tak pokryje přibližně dvě třetiny nákladů. Zbytek doplácí magistráty a radnice ze svého rozpočtu.

5. Doprava

Lidé uvítají rovněž „zmrazené“ ceny na letošní výši za jízdenky v městské a příměstské hromadné dopravě.

„V rámci Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) zůstávají ceny jízdného beze změny,“ uvedl ředitel systému Jaroslav Tomík. Lidé si za stejnou cenu vychutnají navíc i některé výhody.

„V městské hromadné dopravě v Přerově připravil KIDSOK ve spolupráci s městem Přerov pro cestující starší 70 let levnější roční jízdné Senior pas, cena se snižuje ze tří set na pouhou stokorunu,“ popsal Tomík.

Rovněž v městské hromadné dopravě v Šumperku a Zábřehu lidé starší 70 let zaplatí za nový roční jízdní doklad Senior pas pouze 100 korun.

Novinkou, která usnadní cestujícím život, je nově možnost zakoupení časového jízdního dokladu v e-shopu IDSOK.

„Tento jízdní doklad bude přiřazen k bezkontaktní platební kartě, kterou si cestující na již zmíněném e-shopu zaregistruje. Poté cestujícímu stačí k přepravě mít vždy u sebe kartu, kterou v příměstské dopravě přiloží ke čtecímu zařízení odbavovacího strojku. Pokud si cestující zakoupí jízdní doklad IDSOK přes e-shop a bude cestovat osobním nebo spěšným vlakem (mimo bus), musí mít vždy u sebe zatím i papírový jízdní doklad IDSOK, který si vyřídí na předprodejním místě dopravce,“ popsal Tomík.

6. Poplatek za psy

Majitelé psů si nepřiplatí nikde v regionu. Poplatek se pohybuje od 200 korun v domech do maximálně dvou bytů v Olomouci po 1 500 v domech nad pět bytů v Jeseníku. Stejnou částku zaplatí v Olomouci majitelé, kteří mají psa pro podnikání.