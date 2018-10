Kraj dá peníze na kulturní domy, získat je ale mohou jen malé obce

„Při vymýšlení nové dotační podpory jsme vycházeli přímo z požadavků obcí. Kulturní domy jsou na venkově mnohdy ve špatném stavu, přitom jde často o jediné místo pro společenská setkávání. Proto chceme podpořit právě jejich rekonstrukce,“ nastínil olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.

O novém dotačním titulu mluvil hejtman se zástupci obcí na setkání mikroregionů v Hustopečích nad Bečvou.

„Pokud bude šance dotaci získat, podáme žádost. V našem kulturním domě máme problémy s vlhkostí, peníze bychom využili na její odstranění,“ řekl starosta Lobodic na Přerovsku Petr Hlavinka.

Spolu s dalšími starosty si myslí, že částka je příliš nízká na to, aby pomohla. „Malých obcí je mnoho, takže pokud bude kraj chtít uspokojit co nejvíce žadatelů, budou to jen malé částky,“ očekává Hlavinka.

Totéž si myslí i starosta Vlčic na Jesenicku Josef Fojtek. Obec svůj kulturní stánek rekonstruovala před několika lety.

„To bude tak na drobné úpravy, protože větší opravy jdou vždycky do milionů. I tak je každá koruna vítaná,“ řekl.

Rovensku na Zábřežsku se zase nelíbí, že dotace půjdou jenom na „klasické“ kulturáky v majetku obcí. V mnoha vesnicích se totiž společenský život odehrává v sokolovnách či orlovnách, které patří tělovýchovným spolkům.

„U nás se pořádají plesy a další akce v orlovně. Ta slouží jak pro tělovýchovu, tak pro obecní kulturu. Už jsem se na to ptal, ale na tyto objekty se prý dotace nebudou vztahovat,“ kritizuje starosta Rovenska Josef Šincl.

Další kritika je od obcí, které mají jen těsně nad tisíc obyvatel. „My bychom potřebovali opravit kulturák, bohužel máme přes tisíc obyvatel. Sice se nám to nelíbí, ale na druhou stranu nějaká hranice být musí,“ řekl starosta Radslavic na Přerovsku Josef Hrdlička.