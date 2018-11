Dotace na obědy chudým dětem Olomoucký kraj opomíjí. Moc papírování, říká

4:53 , aktualizováno 4:53

Stovky školáků v Olomouckém kraji nemají možnost zajít si do školní jídelny na teplý oběd, protože na to jejich rodiče nemají peníze. Lze pro ně sice získat evropské dotace, které přerozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí, jenomže školáci na střední Moravě mají smůlu – hejtmanství se totiž do programu nechce zapojit.