Olomoucký kraj chce zlepšit pomoc umírajícím, připravuje nové hospice

V Olomouckém kraji dosud funguje jediný kamenný hospic s kapacitou třiceti lůžek, což podle hejtmanství ani zdaleka nestačí.

„Stávající rozsah paliativní péče v Olomouckém kraji určitě není dostatečný. Proto vznikla loni pracovní skupina, která má za úkol zpracovat koncepci, z níž vzejdou konkrétní návrhy. V současné době ji už dokončuje, zastupitelé by ji měli dostat na stůl v polovině roku,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Přestože dokument ještě nemá finální podobu, už nyní je jasné, že nový kamenný hospic bude fungovat – s největší pravděpodobností ještě letos – v Prostějově. O jeho vybudování v místní nemocnici, kterou má pronajatou od hejtmanství holding Agel, totiž krajští zastupitelé rozhodli již minulý rok v listopadu, když na vytvoření hospice schválili čtrnáctimilionovou dotaci.

„Vznikne v budově, v níž nyní sídlí oddělení následné péče, a to v prostorách, které personál využíval jako technické zázemí. Počítáme s celkovou kapacitou 24 až 25 lůžek, která rozdělíme mezi jedno-, maximálně dvoulůžkové pokoje. Budou uzpůsobeny tak, aby příbuzní mohli být se svými nejbližšími 24 hodin denně,“ uvedl nedávno předseda představenstva Agelu Milan Leckéši.

Někde upřednostní spíše ambulantní nebo terénní službu

Nevyléčitelně nemocní pacienti by měli mít sociální a lidskou pomoc k dispozici i ve všech dalších částech regionu.

„V tuto chvíli, respektive v první fázi chceme dosáhnout toho, aby v každém okrese Olomouckého kraje fungoval alespoň jeden typ paliativní péče. To znamená, že v nich vznikne buďto ambulantní, nebo terénní služba, anebo lůžkový hospic,“ popsal Okleštěk.

Úvodní fázi by podle něj kraj rád dotáhl do konce ještě letos. O konkrétním typu služby v daném okrese rozhodne na základě poptávky.

„Nemělo by smysl budovat všude kamenné hospice, pokud by nebyly potřeba. Osobně se domnívám, že největší zájem bude o péči v domácím prostředí. Co se týče kapacity poskytovaných služeb, bude se lišit v závislosti na velikosti okresu,“ řekl hejtman.

Hospic charity funguje už více než patnáct let

V Olomouckém kraji zatím funguje jediný kamenný hospic, který otevřela v listopadu 2002 arcidiecézní charita na Svatém Kopečku. Jeho součástí je osmnáct jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů.

„Zcela zaplněnou kapacitu jsme ještě neměli. Troufnu si proto tvrdit, že oblast střední Moravy hospic saturuje dobře. Z Jesenicka je to k nám už ale docela daleko. Myslím, že místní využívají hospicovou péči spíše v sousedním Moravskoslezském kraji,“ míní Jiří Borik, ředitel svatokopeckého hospice, který za dobu své existence poskytl pomoc zhruba pěti tisícům lidí.

Co se týče služeb v domácím prostředí, zejména klienti z Olomoucka mohou požádat o sociální a lidskou podporu mobilní hospic pro děti a dospělé Nejste sami.

MF DNES o této neziskové organizaci psala loni na podzim v souvislosti s její prosbou o krajskou dotaci na provoz. Vedení hejtmanství původně o žádosti nechtělo slyšet. Své stanovisko vysvětlilo tím, že kraj jedná o komplexním zajištění hospicové služby a žádost neziskové organizace označilo v této souvislosti za izolovanou.

Následně krajští zastupitelé příspěvek mobilnímu hospici schválili, podle jeho vedení ovšem za podmínek, které neziskové organizaci neumožní ho vyčerpat v plné výši. Smlouvu o dotaci přesto zástupci hospice nakonec podepsali.