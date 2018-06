Krajský koordinátor dopravy končí, srazily ho nové jízdní řády autobusů

Jaroslava Tomíka, ředitele Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), odvolali krajští radní na svém pondělním zasedání.

„Dopravní obslužnost od 1. ledna byla nezvládnutá. Stížnosti obcí na jízdní řád se objevovaly už delší dobu, ale byl jsem ujišťován, že to bude dobré. Ovšem hned první dny letošního roku ukázaly, že ve dvou oblastech kraje – na Přerovsku a Prostějovsku – je situace katastrofální,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.

„U těchto dvou oblastí se z pro mě naprosto nepochopitelných důvodů omezila autobusová doprava tam, kde se spíše měla posílit. Zrušily se trasy linek a prodloužily se jejich doby dojezdu, přestože změny měly vést ke zlepšení komfortu pro občany. Vzhledem k nahromaděným stížnostem, kterých mám snad celý šanon, bylo nutné přijmout razantní opatření,“ dodal.

Pro odvolání ředitele byli podle něj všichni radní. Organizaci prozatím povede Tomíkova zástupkyně Kateřina Suchánková.

Nové jízdní řády teď čekají další úpravy, hlavně během ledna

Cestující by si nyní měli hlídat případné změny, které mohou v rámci nápravy problémů nastat.

„Tam, kde je to nejvíce bolestivé, byly už v pondělí posílené spoje. Další etapa by měla být do středy, kdy dopravci dostanou konečné analýzy. Termínem pro vyřešení 90 procent bolestivých míst je konec ledna, na zbytek dojde během roku,“ popsal Zahradníček.

Problémy způsobil nový systém autobusové dopravy, s nímž souvisí soutěže na dopravce. Potíže přiznal i odvolaný šéf Tomík, který podle svých slov rozhodnutí respektuje.

„Nepřesností provázejících spuštění nového systému veřejné autobusové dopravy mělo být daleko méně, než se po 1. lednu v praxi ukázalo,“ uvedl ve vyjádření pro média. Podle něj už pracovníci KIDSOK na řešení potíží pracují.

Organizaci pomáhal Tomík vybudovat a od roku 2012 stál v jejím čele. Své působení hodnotí i přes náhlý konec jako úspěšné.

Kritika zaznívá z řad opozice i od cestujících

Současná kritika směřuje mimo jiné na skutečnost, že příměstské autobusy spojující Olomouc s blízkými obcemi už nově nejezdí po všech zastávkách v krajském městě jako doposud. Příkladem je spojení z Velké Bystřice, kdy dvě linky končí už u autobusového nádraží. Hlavním olomouckým přestupním uzlem pro MHD je však vlakové nádraží.

„Lidem tak přibyl další přestup. Je to čtvrthodina navíc při čekání na tramvaj či doběhnutí pěšky, což může být především při mnohdy spěšném ranním cestování rozhodující,“ přiblížil místostarosta Velké Bystřice a také opoziční krajský zastupitel Ivo Slavotínek. Dodal, že nejde o první případ, kdy není z práce KIDSOK nadšený.

„Nespokojenost opravdu byla, to musím jako člen krajské opozice říct. Dlouhodobě se nám na činnost KIDSOK snášejí stížnosti,“ nastínil.

Kritika se nyní objevuje i na facebookovém profilu krajského integrovaného dopravního systému.

„Školy posouvají vyučování, aby děcka stíhala autobusy,“ vytkl zde například Pavel Malý.

Podle Davida Rychlého ubylo spojů a v některých případech se doprava ztížila. „Skvělá práce, jak ještě více lidí odradit od využívání hromadné dopravy, tleskám,“ dodal ironicky.

Negativní zkušenost přidala i uživatelka s přezdívkou Katka Drc. „Místo jedné linky, která mě od práce dovezla domů za 40 minut, musím třikrát přesedat a dojedu o hodinu později, jelikož na sebe autobusy absolutně nenavazují,“ uvedla.