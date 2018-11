ANO ostře hlídalo tvorbu koalic v kraji, supervyjednavačem byl hejtman

Například při nedávném podpisu koaliční smlouvy na radnici v Olomouci panovala těžko popsatelná atmosféra. V místnosti připravené pro slavnostní akt seděli lídři budoucích vládnoucích stran a hnutí a mezi nimi čile proplouval Ladislav Okleštěk. S jeho typickou žoviálností se zdravil s přítomnými politiky a vypadal ze všech nejspokojeněji.

Při pohledu na tu scénu si nešlo nevzpomenout na slova jednoho z olomouckých politiků, který popisoval první setkání s vyjednávacím týmem hnutí ANO a jeho hlavní postavou krátce po sečtení hlasů.

„Okleštěk postupoval velmi rázně, jako na dobytém území. Byť byl lídrem pan Žbánek, jednoznačně vůdčí osobností toho prvního nočního jednání byl pan Okleštěk,“ uvedl tehdy jeden z členů budoucí vládnoucí koalice, který si nepřál být jmenován. Jeho slova však potvrzují i další zastupitelé, kteří nakonec skončili v opozici.

„Ačkoliv (Okleštěk) poněkud paradoxně zdůrazňoval, že je ‚jen do počtu‘, byl to on, kdo přinejmenším první kolo jednání přímo vedl,“ upozorňuje lídr koalice Pirátů a STAN Hynek Melichar.

Podobně hodnotí schůzky i Tomáš Pejpek z hnutí ProOlomouc. „Překvapila nás role pana hejtmana ve vyjednávacím týmu – jednání za ANO fakticky vedl,“ říká Pejpek.

Hlavním cílem bylo zabránit dalšímu „olomouckému fiasku“

Samotný hejtman svou roli ve vyjednávání naopak zlehčuje: „Já jsem se snažil nastavit hlavně samotnou strukturu koalice, řešil jsem hlavně matematiku. Chtěl jsem vědět, kdo s námi chce, nechce, a vyjasnit si mandáty.“

Konkrétní detaily prý neřešil. „Za celou dobu jsem nezaznamenal stížnosti na mou přítomnost,“ tvrdí.

Zároveň připouští verzi, kterou si jeho angažmá vysvětlovali i politici z ostatních stran. Totiž že „držel dozor“ nad vyjednáváními mimo jiné kvůli čtyři roky starému fiasku ANO, které v Olomouci sice volby vyhrálo, ale koalice nakonec vznikla bez něj.

Krajské předsednictvo si proto pod Oklešťkovým vedením před volbami stanovilo pravidlo, že ve větších městech bude po případných vítězstvích koaliční jednání řídit nejen lídr kandidátky a oblastní šéf hnutí, ale v týmu bude i krajský předseda – tedy Okleštěk.

Podle informací MF DNES měl být jedním z autorů této povolební strategie v kraji i druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Ostatně Okleštěk platí za „Faltýnkova muže“ od té doby, co vystřídal po pár měsících na hejtmanství sesazeného spolustraníka Oto Koštu.

Faltýnek na dotazy MF DNES ke své roli při vytváření strategie reagoval pouze SMS, v níž napsal: „V Olomouckém kraji jsme zvolili takovou strategii, abychom maximálně zúročili naše volební vítězství, zrovna před chvílí jsme zvolili primátora v Prostějově.“

V Olomouci musela jednání počkat na Oklešťka

O tom, že Oklešťkova role rozhodně nebyla ryze formální, však svědčí podle řady oslovených politiků i to, že bez něj se jednání prostě konat nemohla.

„V případě druhého kola jednání se čekalo, až se pan hejtman vrátí z vyjednávání v dalších městech kraje,“ vzpomíná Pirát Melichar.

Nejviditelněji se zatím Oklešťkovo vyjednávací angažmá projevilo v Šumperku. Lídr hnutí ANO a favorit na starostu Martin Janíček opustil vyjednávací tým a ve vedení radnice nebude. Také rezignoval na post předsedy místní organizace. A to právě na protest proti tomu, že vše místo něj řídil Okleštěk.

„Nelíbil se mi způsob, jak se ANO postavilo k vyjednávání. Aby volební vyjednávání v našem městě vedl krajský šéf ANO, podle mě není v pořádku, protože nemůže znát místní situaci,“ řekl již dříve MF DNES Janíček.

Poslední vývoj ukazuje, že jednání, která Okleštěk vedl, navíc směřovala k přenechání postu starosty původně určeného Janíčkovi jednomu z místních hnutí.

„Byl jsem obětován kvůli dohodě se Šumperáky (jedno z hnutí rýsující se koalice, pozn. red.). Oni mě totiž ve vedení města nechtěli. Bohužel jsem se nedozvěděl z jakých důvodů,“ sdělil MF DNES Janíček.

On sám totiž upřednostňoval jinou koalici. „Hejtman Okleštěk a náš oblastní předseda však měli jinou představu,“ říká.

ANO není klasická strana, je řízeno více direktivně, říká politolog

Sám Okleštěk dříve Janíčkovo rozhodnutí komentoval lakonicky. „Martin Janíček neakceptoval podmínky a odstoupil,“ řekl.

V případě vyjednávání v Olomouci pak hájí svou přítomnost i tím, že jde o krajské město a dosavadní komunikace mezi radnicí a hejtmanstvím byla špatná.

To by chtěl spolu s olomouckým lídrem ANO a budoucím primátorem Miroslavem Žbánkem změnit. O tom ostatně mluvil i při slavnostním podpisu koaliční smlouvy na olomoucké radnici, když dostal prostor pro krátký proslov.

„Už mám v plánu několik akcí, které ale chci nejprve probrat s panem Žbánkem,“ uvedl Okleštěk s tím, že nejpřirozeněji se agendy města a kraje potkávají při opravách cest a budování infrastruktury. A Žbánek tvrdí, že s přítomností Oklešťka na jednáních problém neměl.

„Kdybych s tím měl problém, mám právo se vyjádřit,“ věří. Podle něj nebyla Oklešťkova role v olomouckém jednání příliš velká.

„On měl vždy úvodní slovo, ale u nás mělo jednání jasně danou strategii, která určovala, co je předmětem konkrétního kola, a podle toho se jelo,“ říká s tím, že při řešení technických záležitostí už ani Okleštěk nebyl.

„Neexistují žádná pravidla, která by určovala, že se účastní jednání pouze zástupci kandidátky,“ tvrdí Žbánek.

Podle politologa z Univerzity Palackého Jakuba Lyska je ovšem takový postup ANO v povolebních vyjednáváních krajně neobvyklý.

„Tohle politické strany nedělají, nechávají vyjednávání na lídrech. Ti by měli nést odpovědnost za sestavení koalice. Nikdo zvenčí by jim do toho zasahovat neměl,“ říká Lysek.

ANO však podle něj klasickou stranou není. „Hnutí ANO je řízeno přísně direktivně. Bylo jen otázkou času, kdy se některý z lídrů ANO proti této praxi vymezí,“ dodal ještě politolog k šumperskému vývoji.