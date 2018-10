Na volby v Olomouckém kraji přišlo soudům nejméně dvanáct stížností

Většina Olomouckého kraje spadá pod olomouckou pobočku krajského soudu v Ostravě. Ten podle doposud zveřejněného seznamu aktualizovaného k páteční čtrnácté hodině evidoval osm stížností.

Jednou z nich byla například stížnost na jednoho z kandidujících v Novém Malíně na Šumpersku. Podal ji bývalý starosta obce Luděk Felkl. Proti komu a proč však uvést nechtěl.

„Nechci to komentovat, ať rozhodne soud,“ řekl pouze Felkl. Současný starosta Josef Minář k tomu dodal, že jde o dlouhodobý politický boj v obci.

„Napadají trvalé bydliště jednoho kandidáta. Bude to řešit soud, ale chod obce by to nemělo ohrozit,“ vysvětlil s tím, že stejnou stížnost řešil již dříve krajský úřad, který ji odmítl.

Problémy byly i ve Slatinkách, komise vyměnila obálky

Prostějovsko spadá pod krajský soud v Brně, který celkově evidoval čtyři stížnosti ve dvou obcích – v Obědkovicích a Slatinkách.

O problémech ve Slatinkách již dříve informovala i MF DNES. Kvůli přehlédnuté bedně s obálkami lidé vkládali lístky s kandidátkami do zastupitelstva do žlutých obálek určených pro senátní volby, a hlasy uchazečům o Senát vhazovali do uren v šedých obálkách.

Na druhém a třetím místě byl přitom mimořádně těsný výsledek. Do druhého kola postoupila nezávislá kandidátka Jitka Chalánková, která o pouhých pět hlasů předstihla Irenu Blažkovou z hnutí ANO a posléze se po vítězství ve druhém kole stala senátorkou.

Právě Blažková a hnutí ANO by mělo důvod si na průběh volby stěžovat, zda ale stížnosti ve Slatinkách souvisí se zmatkem okolo obálek, soud potvrdit nemůže.

„Obsah volební stížnosti potvrdit nelze, toliko je možné uvést, že obce Slatinky se týkají dvě stížnosti a byly podány volebními stranami SNK ‚Za další rozvoj obce‘ a SNK PRO SLATINKY,“ řekla MF DNES mluvčí krajského soudu v Brně Eva Angyalossy a dodala, že stížnostem na senátní volby se věnuje Nejvyšší správní soud.

Hejtman a krajský předseda hnutí ANO Ladislav Okleštěk nicméně MF DNES řekl, že hnutí stížnost na průběh voleb nepodá.