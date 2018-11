Lidé mají v Olomouckém kraji už padesát tisíc zbraní, přibývá i vlastníků

„K polovině letošního roku bylo v Olomouckém kraji 18 398 držitelů zbrojních průkazů, kteří vlastnili 50 399 zbraní podléhajících registraci. V rámci celé České republiky jsou to, co se týče zbraní, čísla nadprůměrná. Způsobeno je to mimo jiné tím, že je v regionu hodně myslivců,“ popsal Jaromír Vilímovský, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajské policie.

Právě pod ten administrativa týkající se zbraní a jejich vlastníků spadá. Kromě toho má celkem pětatřicet policistů a dalších zaměstnanců tohoto odboru na starosti kontroly, včetně například myslivců na honech, dohled nad střelnicemi či třeba vyřazenou vojenskou technikou, kterou mají nyní v rukou civilisté, například sběratelé.

Jak ukazují statistiky, počet zbraní, které lidé vlastní, se v posledních letech zvyšuje nejméně o tisíc ročně.

V roce 2016 jich měli 48 110, loni 49 498. Nejvíce, přes 29 tisíc, je zbraní kategorie C, kterou tvoří především lovecké pušky, kulovnice a brokovnice. Dále je mezi lidmi 21 tisíc zbraní kategorie B, kam patří například pistole a revolvery či některé kulovnice a brokovnice.

Marginální zbytek pak tvoří 91 zbraní a doplňků kategorie A, které lze vlastnit jen na zvláštní výjimku a spadají sem samopaly a kulomety vlastněné především sběrateli, zbraně s vestavěnými tlumiči, přídavná noční vidění či laserové zaměřovače.

Počet držitelů zbrojních průkazů se pak od roku 2016 meziročně navýšil pokaždé o více než stovku. A to i přesto, že část průkazů je zrušena kvůli úmrtí majitele a několik desítek je jich lidem odňato, protože přestanou splňovat podmínky v podobě trestní bezúhonnosti, spolehlivosti nebo zdravotní způsobilosti.

Možnost odebrat dočasně zbraň využili policisté letos devětkrát

Kontrolování poslední zmíněné podmínky se stalo velkým tématem v roce 2015 po masakru v Uherském Brodě, kde muž s psychickými problémy zastřelil dvěma legálně vlastněnými zbraněmi osm lidí a posléze i sebe.

Policie přitom krátce předtím dostala od příbuzných oznámení, že muž může být nebezpečný. Vyzvala ho proto na základě tehdejších zákonů, aby přišel na lékařskou prohlídku, na což už však nedošlo.

V reakci na tuto mezeru tak v následujícím roce dostali policisté právo zadržet člověku v odůvodněných situacích zbraně. Do jednoho měsíce je pak rozhodnuto, zda budou vlastníkovi odejmuty, nebo vráceny. Zadržet je lze, pokud dotyčný poruší zákon nebo existuje důvodné podezření, že přestal splňovat zdravotní způsobilost.

Může jít například o riziko epileptických záchvatů vyvolané nemocí nebo zhoršení psychického stavu, kvůli kterému by ozbrojený člověk mohl být nebezpečný sobě nebo svému okolí.

Za těchto okolností policie dotyčného vyzve, aby se podrobil přezkoumání u lékaře a na základě výsledku je mu zbraň vrácena, nebo je mu ve správním řízení odebrán zbrojní průkaz a zbraň už zpět nedostane. Například za prvních deset měsíců letošního roku policisté sáhli k zadržení zbraně kvůli podezření na zdravotní nezpůsobilost dvanáctkrát, ve třech případech posléze rozhodli o vrácení majiteli.

Lidé občas nahlašování podezřelých majitelů zbraní zneužívají

Takové podněty dostávají policisté nejméně jednou měsíčně, ne vždy se ale podezření potvrdí.

„Naše zkušenost je taková, že se většina podnětů potvrdí jako oprávněná. Dostáváme je totiž z nemalé části od různých spolupracujících institucí, jako jsou například psychiatrické léčebny, starostové nebo třeba záchytky, které nás upozorní, pokud se k nim dostane člověk se zbrojním průkazem,“ doplnil Vilímovský.

Včasné zajišťování zbraní, hlavně u lidí s podezřením na zdravotní problémy, především psychického rázu, podle něj patří k prioritám odboru. Práci ovšem policistům komplikují pokusy o zneužití zákona ze strany některých lidí.

„Věnujeme těmto případům velkou pozornost a informace, které nám někdo nahlásí nebo je policie sama zjistí, důkladně prověřujeme. Bohužel někdy čelíme různému vyřizování účtů, třeba mezi rozvádějícími se manžely nebo motivovanému sousedskými spory, a následně pak stížnostem. Ale prověřit to musíme a raději člověku zbraň na měsíc zadržíme, a když se oznámení nepotvrdí, tak vrátíme, než aby se stala nějaká událost s fatálními následky,“ dodal vedoucí odboru.

Střelnic v kraji opět funguje téměř stovka

Velký pozor si podle statistik dávají vlastníci zbraní na prohřešky související s alkoholem, od roku 2016 do poloviny letošního řešili policisté takový případ pouze jednou před dvěma lety, navzdory desítkám kontrol včetně těch na honech. Ostatních přestupků byla necelá stovka ročně.

„Nejčastěji jsou to případy, kdy jde někdo třeba registrovat na policii novou zbraň a nemá ji v předepsaném obalu, případně ji nenosí skrytě, jak nařizuje zákon. Dále jde o situace, kdy vyjde najevo, že vlastník nemá zbraně řádně uloženy a zabezpečeny,“ nastínil vrchní komisař oddělení dohledu a dozoru Tomáš Hampl.

Z policejní databáze také vyplývá, že v kraji je téměř stovka legálních střelnic, přičemž tento počet nezahrnuje ty čistě policejní. To je podobné číslo jako před dvěma lety, jen loni počet klesl na 74.

„Způsobila to novelizace podmínek, na kterou část střelnic nestihla zareagovat, takže tam byl pozastaven provoz,“ popsal Vilímovský.

„Obecně je střelnic v Olomouckém kraji poměrně hodně. Dnes je tlak na jejich rušení, protože obce se stále rozšiřují a zástavba se k nim přibližuje, což působí problémy kvůli hluku. V některých případech zánik střelnice může výrazně změnit ceny pozemků, protože na nich třeba nebylo možné kvůli blízké střelnici stavět rodinné domy,“ dodal.