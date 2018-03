Optické firmy v klastru spojily síly pro boj o miliardovou zakázku armády

4:53 , aktualizováno 4:53

Do čtyř let být v oblasti optiky na špičce v rámci celé střední Evropy a také získat obří zakázku české armády na optické systémy do nových bojových vozidel. To jsou plány zájmového spolku Český optický klastr, který v Olomouckém kraji založila čtveřice firem, mimo jiné přerovská Meopta.