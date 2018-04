Hodinový manžel, úklid či masáže. Doba láká tisíce lidí k podnikání

Například Jiří Vychodil z Hněvotína na Olomoucku před rokem přišel o zaměstnání a v nabídce pracovních příležitostí nenašel nic, co by ho zaujalo. Rozhodl se proto, že bude podnikat, a nyní se na dráhu byznysmena připravuje spolu s dalšími zájemci v olomouckém vzdělávacím a poradenském středisku Edukol.

„Už dříve jsem experimentoval s výrobou přírodního mýdla pro rodinu a známé a měl jsem s tím úspěch. Tak jsem si řekl, že bych se tím mohl živit. V rozhodování mi pomohlo také to, že ekonomika roste a je větší šance se chytit,“ svěřil se Jiří Vychodil, jenž je v Edukolu jedním z desítek kurzistů.

„Zjistil jsem, co všechno potřebuji ke kolaudaci provozovny, kterou chci mít v rodinném domku, jaká je s podnikáním administrativa a další užitečné věci. Všechno se mi bude hodit,“ pochvaluje si.

To další účastník kurzu, Robin Horák z Bouzova na Olomoucku, si zase chce založit kovářskou živnost.

„Já jsem vyučený kovář, ale pracoval jsem v lakovně. Vydělával jsem dost, s tím nebyl problém, ale už mě to nebavilo a potřeboval jsem změnu. Takže se vrátím ke své původní profesi,“ vysvětluje.

Kovářů je stejně jako dalších řemeslníků velký nedostatek. „Zájem o kovářské výrobky je, lidé teď mají dost peněz, takže by to mohlo jít,“ míní Horák, jenž chce využít i turistického potenciálu Bouzova – díky proslulému pohádkovému hradu do obce přijíždějí desítky tisíc turistů ročně. Část výroby chce proto zaměřit právě na předměty pro ně.

V posledních dvou letech přibylo vždy přes tisíc podnikatelů

Podobných kurzů pro začínající podnikatele se v Olomouckém kraji koná celá řada.

„Trvá dva měsíce. Zájemci si zde zpracují podnikatelský plán, zjistí, jak se vypořádat s administrativou, a další pro podnikatelskou dráhu užitečné věci,“ přiblížil jednatel Edukolu Tomáš Chudoba.

Velký nárůst zájemců o podnikání potvrzují v poslední době i statistiky. Podle Krajského živnostenského úřadu Olomouckého kraje za roky 2016 a 2017 vzrostl počet živnostníků o více než dva a půl tisíce.

„V roce 2016 činil nárůst počtu podnikatelů 1 377, loni to bylo 1 145,“ nastínil vedoucí úřadu František Pivoda.

Přišel ekonomický boom a s ním i odvaha pustit se do podnikání

Podle hospodářské komory stojí za zvýšeným zájmem o podnikání ekonomický boom.

„V kraji roste kupní síla, firmy prosperují. Ekonomický růst tak de facto vyvažuje byrokracii a překážky, které jsou malým podnikatelům vytvářeny,“ uvedl šéf Okresní hospodářské komory Olomouc Radim Kašpar.

Prosperita tak podle něj podporuje odvahu lidí pustit se do podnikání. Napříč krajem je teď největší zájem o služby – vede především kadeřnictví, pedikúra nebo úklidové práce, přibývá ale také „hodinových manželů“. Stále více je i dnes vysoce nedostatkových instalatérů, zedníků či elektrikářů.

„Registrujeme ale také zvýšený zájem o podnikání v programování, tvorbě webových stránek nebo masérství,“ popsal šéf přerovské hospodářské komory Martin Dýška.

Živnostníků přibývá i na Jesenicku, kde je pravidelně nejvyšší nezaměstnanost v regionu.

„Zaznamenali jsme nárůst zájmu zřídit si živnost v oblasti gastronomie a pohostinství, ale objevil se také zájemce o podnikání ve volnočasových aktivitách,“ uvedla šéfka jesenické hospodářské komory Jana Franková. Na Jesenicku přibývá také živnostníků, kteří se věnují práci v lese. Zájem je i o obchodní činnosti.