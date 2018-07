Řeky jsou dál na hraně sucha, rybáři i ochranáři se bojí hromadných úhynů

„Co se týče rybníků, tam problém nemáme. Horší je stav na menších tocích, například na Romži, kde je hladina pod hranicí sucha, a nejhorší je situace u Smržic. Pokud do 14 dnů pořádně nezaprší, museli bychom zde ryby slovit,“ přibližuje například Pavel Müller z Moravského rybářského svazu Prostějov. Záchranná akce by se podle něj týkala desítek ryb, převážně kaprů a štik.

Pod hranicí sucha se už ocitly i dvě největší řeky v regionu: Morava v Olomouci a Bečva v Dluhonicích. Z menších toků je to například Blata v Klopotovicích a suchem jsou ohroženy už i říčky Brodečka a Haná nebo Žlebůvka.

„Jinak se průtoky v řekách pohybují mezi devíti až čtyřiceti procenty dlouhodobého měsíčního průtoku,“ popsal současný stav na řekách mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Hloučela má to štěstí, že je zásobovaná vodou z vodní nádrže Plumlov. Díky tomu mohou vodohospodáři její stav regulovat a udržovat alespoň minimální průtok tím, že z nádrže odpouštějí větší množství vody.

„Zatímco přítok do plumlovské přehrady je deset sekundových litrů, do Hloučely se v současné době pouští 180 vteřinových litrů. Hladina plumlovské přehrady tak pomalu klesá,“ uvedl Chmelař s tím, že bez takového dotování vodou Hloučela nyní už také vyschla.

K otravě ryb při tak nízkých průtocích stačí jen málo

Situace na řekách je alarmující a pro ryby a další živočichy může postupující sucho znamenat katastrofu. Rybáři tak jsou připravení zasáhnout, a když to bude potřeba, desítky ryb z nejpostiženějších oblastí regionu slovit a přemístit jinam, do bezpečí.

„Ryby se suchu přizpůsobují, a dokud to jde, stahují se do míst, kde je přece jen vody trochu víc. Horší je, že při nízkých průtocích je pro život velmi nebezpečné každé znečištění. K otravě ryb tak stačí jenom málo, ať už chemikálie nebo splach z polí. Navíc ryby jsou velmi oslabené,“ vysvětlil jednatel pobočky Moravského rybářského svazu Němčice Pavel Štěpánek.

Ve střehu jsou i ochranáři přírody. „Před třemi lety jsme zachraňovali škeble a raky v říčce Hloučele. Pokud bude potřeba, jsme připravení zasáhnout,“ ubezpečil Drahoš Kňourek z Českého svazu ochránců přírody Němčice.

Ochranáři v souvislosti se suchem kritizují současný systém hospodaření, který podle nich celý problém jenom zhoršuje.

„Je potřeba obnovit na tocích přehrážky, stavědla, aby se zadrželo více vody, a tam, kde to jde, nechat řeky meandrovat. Navíc bylo velmi špatné, že se vykácely stromy podél toků. Voda se tak na slunci zbytečně přehřívá, takže by bylo dobré břehy znovu osadit. To vše by pomohlo situaci aspoň trochu zlepšit,“ je přesvědčený Drahoš.