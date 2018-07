Sklizeň finišuje na polích i v sadech, ztráty ale budou počítat všude

První kombajny vjely na Hané do polí už na začátku července, sklizeň ale během měsíce na řadě míst přibrzdily opakující se dešťové přeháňky.

„Několik dní jsme kvůli dešti stáli. Přeháňky jsou sice krátké a pro dotaci půdy vodou téměř bezvýznamné, takže nijak zásadně nepomohou. Obilí je ale vlhké a nemůže pořádně oschnout. V tu chvíli se nedá sklízet,“ vysvětlil předseda Zemědělského družstva Dub nad Moravou na Olomoucku Jan Spáčilík.

Například Zemědělské družstvo Kokory mělo na začátku měsíce kvůli dešti výpadek dokonce celý týden.

„Měli jsme tu dvě party kombajnérů ze Slovenska z Galanty a Šaľy. Tam totiž začátkem července udeřily vydatné deště a na polích stála voda. Využili jsme toho, že jsou volní, a povolali je k nám. Bohužel i u nás se práce kvůli počasí zastavily, i když přeháňky tady byly jen slabé,“ uvedl předseda kokorského družstva Vladimír Lichnovský.

„Po celou dobu, co jsme nemohli na pole, nám jenom rostly náklady,“ podotkl s tím, že nebýt dešťů, žně by nyní finišovaly už v celém regionu. Obyčejně přitom v polovině července teprve začínají.

Obilná zrna jsou kvůli suchu někde tuhá a tenká jako rýže

Vzhledem k počasí a absenci jara zemědělci čekají nižší úrodu – obilí bude méně a nebude tak kvalitní.

„Na polích, kde se neudrží voda, jsou obilná zrna tuhá a tenká jako rýže a bude tam i výrazně nižší výnos. Pokud bych to ale zprůměroval na všechny plochy s obilím, dá se očekávat oproti běžným letům zhruba třetinový propad v úrodě,“ řekl Lichnovský.

Šéf krajské agrární komory Josef Hlavinka odhaduje ztráty při sklizni obilí v kraji kolem dvaceti procent. Z obilovin je na tom podle něj nejhůř jarní ječmen, který se používá pro výrobu sladu.

„Ječmen je obzvlášť citlivý na nedostatek vláhy, takže z obilovin bude právě u něj největší ztráta. Úroda sladovnického ječmene bude jen přibližně poloviční,“ sdělil Hlavinka.

Zároveň s obilím teď sklízejí zemědělci také další z pohledu ekonomiky důležitou plodinu, a to řepku olejku. Po více než třetině sklizně je podle Hlavinky jasné, že i ta bude méně kvalitní a propad v úrodě bude od deseti do dvaceti procent.

Rychlé zrání zaskočilo ovocnáře i zákazníky

Kromě zemědělců nyní už sklízejí i ovocnáři, například společnost Unisad plus v Medlově-Králové.

„Meruňky už budeme mít tento týden očesané, přitom sklizeň měla teprve začínat,“ uvedl jednatel ovocnářské společnosti Pavel Vodseďálek. V meruňkových sadech, které jsou zavlažované, je podle něj množství i kvalita plodů velmi dobrá.

„Naopak švestky pod závlahou nemáme a je to znát, rané odrůdy jsou poloviční,“ dodal Vodseďálek. Rychlejší dozrávání zaskočilo nejen sadaře, ale i zákazníky.

„Lidé nejsou nachystaní, čekají, že ovoce bude o čtrnáct dnů až tři týdny později. Rané švestky už teď prodáváme na kvas, ale zatím je minimální poptávka, protože nikdo to tak brzy nečekal. Zájemci by ale měli přijít včas,“ upozornil Vodseďálek s tím, že podobné to bylo před časem i u jahod, které rovněž dozrály nezvykle brzy.

„Chvíli trvalo, než na to lidé zareagovali,“ popisuje jednatel Unisadu plus .

I další plodiny, které se teprve budou sklízet, poznamenaly nadprůměrné teploty a velké sucho. Například chmel. K jeho významným pěstitelům patří kokorské družstvo.

„Chmel vypadá velmi špatně. Už teď se začínají dělat šišky, což je předčasné. Navíc jsou maličké jako hrách. Výnosy ani kvalita nebudou takové, jaké bychom potřebovali,“ přemítá Lichnovský.