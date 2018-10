Kamiony budou dál jezdit přes obce, uzavírka mostu na D46 potrvá déle

Obyvatelé Žerůvek na Olomoucku, místní části Bystročic, již nějakou dobu musejí snášet zvýšený provoz aut. Kvůli uzavřenému mostu přes frekventovanou dálnici D46 u nedalekých Olšan tudy vede jedna z objízdných tras. Informaci o prodloužení oprav již obce v okolí obdržely.

„Místní lidi to samozřejmě trápí. Zejména ráno a odpoledne ve špičce je zde situace docela komplikovaná a nepřehledná. Někteří obyvatelé parkují na silnici, projíždějící auta se kumulují, zvyšuje se počet kamionů a doprava houstne. V jiných časech zase řada řidičů nedodržuje rychlost,“ potvrzuje starostka Bystročic Marta Turečková.

Provoz v posledních týdnech vzrostl i v samotných Bystročicích, zavřený most navíc komplikuje místním lidem cestu do Olšan nebo Lutína a naopak.

„Radost z prodloužení oprav rozhodně nemáme, ale chápeme, že tam jsou nějaké konkrétní příčiny. Je to situace, která vznikla, a budeme to muset nějak vydržet,“ krčí rameny Turečková.

Podobně se k situaci staví starosta Olšan Milan Elfmark. „Místní část Hablov, která je za mostem, je náš velký problém, ale bohužel s tím nic moc nenaděláme,“ povzdechl si.

Původně měly opravy skončit v závěru října. To už neplatí

Ředitelství silnic a dálnic ČR potvrdilo, že původní termín dokončení oprav mostu byl koncem října. To už ale neplatí.

„Při demolici starého mostu se bohužel hnulo podloží a pod jednou z mostních opěr je teď podloží takzvaně neúnosné a je nutné prodloužit opěrné piloty,“ sdělil mluvčí ředitelství silnic Jan Studecký.

„Jak dlouho to bude trvat, se zatím nedá přesně říct, ale rozhodně bude most hotový ještě v letošním roce. Tyto práce nebudou znamenat žádné další nové omezení na dálnici, stávající provoz to neovlivní,“ doplnil.

Opravy sjezdu z dálnice a mostu u Olšan začaly letos v květnu. Rekonstrukce přijde na více než 100 milionů korun a potrvá do začátku roku 2020.

„Zahrnuje úpravy mimoúrovňové křižovatky kvůli zvýšení bezpečnosti. Na silnici nejsou zřízeny odbočovací a připojovací pruhy, což nezajišťuje dostatečný komfort při užívání této komunikace. Cílem je snížení nehodovosti,“ popsal mluvčí silničářů.

Nájezd na dálnici byl velice nebezpečný

I přes stávající komplikace s mostem Olšany modernizaci vítají. „Pro nás je to totiž nesmírně důležité, protože nájezd na dálnici byl velice nebezpečný. Najet v Olšanech, ať už směrem na Olomouc, nebo Prostějov, bylo velice problematické. Podstatně rizikovější byl směr na Prostějov,“ vysvětloval starosta Olšan.

Nájezd ležel kousek za mostem v mírné pravotočivé zatáčce, která o to víc snižovala rozhled. Součástí stavby bude například i protihluková stěna.

Takzvanou hanáckou dálnici mezi Vyškovem, Prostějovem a Olomoucí provázejí opravy a modernizace v podstatě nepřetržitě již několik let. Stavěla se v minulém století a dostala řadu výjimek.

Poloměry zatáček neodpovídaly normám, chyběly široké odstavné pruhy a připojovací i odbočovací pruhy, pomalu už také končí životnost celé komunikace. Například z mostu přímo v Prostějově začaly nedávno odpadávat kusy betonu.

Dálnice je zatím jedinou rychlostní spojkou Ostravy se zbytkem republiky a kolony jsou zde na denním pořádku. Například zrovna v pondělí byla komunikace ve směru na Vyškov dvě hodiny uzavřená. Řidič dodávky za Brodkem u Prostějova narazil do zadní části návěsu nákladního automobilu a dálnici tak zablokoval.