Boj vesnic s těžkými náklaďáky pokračuje, nesmí už ani do Olšan a Lutína

Obě obce leží u dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem, a pokud se na ní stala nehoda, kvůli níž policie odkláněla dopravu, nedalo se už téměř přejít přes cestu. I když se ale nic mimořádného nedělo, byla v Olšanech v poslední době dopravní situace natolik zoufalá, že vedení obce muselo dokonce zřídit hlídky před místní základní školou, aby se dětem nic nestalo.

„Když byl školní rok, naše děvčata z pracovní roty měla vesty a dohlížela na přechod pro chodce, přes který děti mířily do školy. Na přechodu stála vždy od půl osmé a řídila dopravu, aby děti mohly bezpečně přecházet. Byl to náš nápad kvůli velkému provozu,“ řekl místostarosta Olšan Jan Spurný s tím, že provoz extrémně narostl v posledních letech.

Teď si místní slibují úlevu od zákazu vjezdu těžkých kamionů, kterým úřady zakázaly používat právě trasu z Olšan do Lutína.

„Dopravní značení omezující průjezd vozidel nad 12 tun bude osazeno na silnici v úseku od Olšan po Třebčín. Připomínku uplatnila pouze Správa silnic Olomouckého kraje a bylo jí vyhověno. Dodatková tabulka umožní vjezd vozidel správce komunikace nutný pro výkon jeho činnosti,“ sdělil vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátu Miroslav Nakládal.

Zákazové značky začnou obce chránit během pár dní

Zákaz pro těžká nákladní auta si nedávno vymohly také například Výkleky na Přerovsku, o stejný krok usilují i nedaleké Veselíčko a Dolní Újezd. Starosta Lutína Antonín Bábek rozhodnutí oceňuje.

„Vzhledem k tomu, že se pro kamiony zavřela silnice z Olšan do Studence, kde hodně jezdily, začaly jezdit po naší komunikaci. To snad není ani čtverka, je to velice úzká silnice mezi Olšany a Třebčínem a tak tak se tam kamion vyhnul s osobním autem. Proto jsme to zkusili vyřešit zákazem tranzitu. Jsme rádi, že se to podařilo, protože kamionů, které jezdily přes obec, už bylo hodně a bylo to nebezpečné a krizové,“ uvedl.

Zákazové značky by se měly na silnicích objevit v nejbližších dnech.

„Určitě jsme rádi, protože provoz přes Olšany byl už neúnosný. Kamiony si tudy zkracovaly cestu hlavně na Konici, protože řidiči nechtěli platit dálniční poplatky. Lidé už byli nešťastní a kolikrát stačilo, aby se na dálnici stal nějaký malér a objížďka se pustila přes Olšany, a bylo zle,“ popisuje situaci místostarosta Olšan Spurný.

Nejnovější opatření sice problém nevyřeší definitivně, ale místní obyvatelé si i tak velmi oddechnou.

„Pro obec je to samozřejmě dobrá zpráva. Ani ne za měsíc začnou děti znovu chodit do školy a určitě to pro ně bude bezpečnější, když bude menší provoz. Kamiony byly ze všeho nejhorší. Když jsme přecházeli přes cestu, kolikrát to bylo dost složité,“ svěřila se jedna z obyvatelek Olšan.

Opravy odstraní nebezpečný nájezd na dálnici

Olšany se v budoucnu dočkají i další úlevy. Jakmile skončí opravy mostu nad dálnicí a připojovacích pruhů, doprava se zklidní a nájezd na D46 bude po desítkách let odpovídat bezpečnostním standardům.

„Jedná se o úpravy mimoúrovňové křižovatky kvůli zvýšení bezpečnosti. Na silnici nejsou zřízeny odbočovací a připojovací pruhy, což nezajišťuje dostatečný komfort při užívání této silnice jako dálnice. V rámci stavby bude rozebrán stávající nadjezd a vybudován nový most. Cílem je snížení nehodovosti,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký.

Rekonstrukce, která s sebou přináší objížďky a uzavírky, přijde na více než 100 milionů korun a bude trvat až do začátku roku 2020.

Starosta Olšan Milan Elfmark modernizaci vítá. „Pro nás je to nesmírně důležité, protože nájezd na dálnici byl velice nebezpečný. Najet v Olšanech, ať už směrem na Olomouc, nebo na Prostějov, bylo hodně problematické. Podstatně rizikovější je směr na Prostějov, ten je zvlášť nebezpečný,“ nastínil.

Modernizací a opravami nyní prochází celá takzvaná Hanácká dálnice mezi Vyškovem, Prostějovem a Olomoucí. A to v podstatě nepřetržitě už několik let. Stavěla se v minulém století a dostala řadu výjimek, neboť poloměry zatáček neodpovídaly normám, chyběly široké odstavné pruhy a připojovací a odbočovací pruhy a pomalu už končí životnost celé komunikace. Například z mostu přímo v Prostějově začaly nedávno odpadávat kusy betonu.