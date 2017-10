Prostějov chce hale sportovního bosse věnovat pozemky, aby dostala dotaci

Tenisovou halu za více než sto milionů buduje spolek Prostějov olympijský, kde jsou členy Olomoucký kraj, město Prostějov a Černoškův Tenisový klub. Pozemky nyní patří Prostějovu a spolek je má pouze pronajaté na 99 let.

„Podmínka vlastnictví pozemků je platná. Možnost udělení dotace i tak existuje. Je to ale za velice přísných podmínek, které budou předmětem dotačního řízení, a za předpokladu, že v okamžiku dokončení akce bude vlastníkem pozemků již výhradně Prostějov olympijský, a nikoliv pouze člen tohoto spolku,“ potvrdila mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Jeden z nejvlivnějších mužů českého sportu Černošek si pochybnosti nepřipouští. Na dotaz, jak velkou komplikaci to pro celý projekt představuje, odpověděl sebevědomě a stručně: „Žádnou.“

A k neochvějné důvěře má podle všeho důvod. Poslední kroky radnice mu totiž dávají za pravdu. Rada města již potichu souhlasila s tím, že pozemky spolku Prostějov olympijský skutečně převede.

„Spolek to musí vlastnit. Měli jsme dohodu s ministerstvem, že město je jedním ze tří členů spolku a jsme vlastníkem pozemků. Ty by se převáděly až ke dni kolaudace. Nechali jsme si zpracovat žádost o dotace podle nového dotačního programu a podle konzultační firmy tam musí být alespoň příslib. Na radě města jsme proto schválili příslib převedení pozemků, což je něco jako smlouva o smlouvě budoucí. Budeme kvůli tomu svolávat mimořádné zastupitelstvo,“ přiznala primátorka Prostějova Alena Rašková.

Opozice: Je čas vycouvat, ať si s tím Černošek dělá, co chce

Opozici v zastupitelstvu se takový postup vůbec nelíbí. Podle zastupitelky Hany Naiclerové je to nepřiměřené riziko.

„Nemůžeme souhlasit s tím, aby se pozemky bezúplatně převedly. Spolek je předlužený a nemá majetek. Dodnes jsme neviděli ani model hospodaření. Přitom jde o dokument, který ministerstvo školství dalo do podmínek dotace. Ekonomicko-finanční studie projektu však není k dispozici. Je to netransparentní a já budu určitě proti,“ prohlásila Naiclerová.

Proti je i další opoziční zastupitel Jan Navrátil. Nevěří, že nákladná hala, na které participuje město, bude sloužit i mládeži. Navrhuje proto, aby město z plánu úplně vycouvalo.

„Abychom projekt nezablokovali, ze spolku vystoupíme a pozemky nebudeme dávat darem, ale prodáme je za nákladovou cenu. Jsme srozuměni s tím, že se nás nebudou týkat výdaje na provoz ani výnosy z toho budoucího tenisového stánku. Ať si s tím pan Černošek dělá, co chce,“ navrhuje.

Půjčka na zahájení stavby je byla domluvena jen ústně

Koalice složená z ČSSD, hnutí Pévéčko a komunistů, která projekt podporuje, má však v zastupitelstvu většinu a Černoškovi zatím vždy vyhověla. Národní sportovní centrum pro tenis má i tak řadu odpůrců, kteří plánům vyčítají především netransparentnost.

Před časem například vyšlo najevo, že na zaplacení zahajovacích stavebních prací si spolek vzal od Černoškova Tenisového klubu půjčku 23 milionů korun. O půjčce neexistuje jakákoliv písemná smlouva, Černošek, hejtman Ladislav Okleštěk a předseda klubu Michal Ptáček ji uzavřeli pouze ústně.

Opoziční krajská zastupitelka a bývalá dlouholetá starostka Držovic Blanka Kolečkářová to označila za skandální.

„Pokud bych si tuto situaci vztáhla na obec, že by si starosta půjčil bez vědomí zastupitelstva na nějakou veřejnou akci peníze pouze ústně, tak to vidím jako nějaké sci-fi. Je vidět, že si tady hoši opravdu dělají, co chtějí,“ uvedla.