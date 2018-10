VIDEO: Nový rekord. Desítky parašutistů vytvořily ještě větší diamant

Úspěch ve skupinovém seskoku si může připsat i člen jesenického Paraklubu a Compact Skydive teamu Martin Kučera, který nad nizozemským letištěm Teuge nebyl poprvé.

„Letos jsme zvětšili formaci na třicet lidí. Jsem rád, že tentokrát jsem u toho nebyl z České republiky sám - na skvělém výkonu se podílel i Tomáš Deml z Aeroklubu Plzeň-Bory,“ svěřil se Kučera.

Nominace na rekordní seskok probíhala celý rok a uskutečnila se tři soustředění, kterých se účastnilo na sedmdesát parašutistů z celé Evropy. „Do Nizozemska jich bylo pozváno 40. Závěrečný výběr třiceti nejlepších proběhl přímo v místě rekordního seskoku,“ popsal Kučera.

Rekordní diamant se letos povedl na druhý pokus. „Do vzduchu jsme šli ve čtyřech tisících metrech, formaci se podařilo dokončit zhruba 1 500 metrů nad zemí,“ vypráví jesenický parašutista.

Diamant se „brousí“ od vrcholu, který vytvoří první člen týmu. Pod něj postupně nalétávají dva, které zachytí, pak v další řadě tři, následují čtyři a tak dál.

„Pořád jsem se soustředil, protože jsem neskákal jen za sebe. Člověk si uvědomuje, že pokud se mu nepodaří zapojit správně do sestavy, není to jen jeho neúspěch, ale pokazí to všem,“ ví Kučera.

V týmu elitních evropských parašutistů je už čtyři roky a svou pozici znovu v těžké konkurenci obhájil. Dá se tedy předpokládat, že jeho druhý evropský rekord není zdaleka poslední.