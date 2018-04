Cestovatel projel celý svět, teď rozdá chudým dětem další tři desítky kol

V případě Pavla Kadlíčka, mimo jiné frontmana populární přerovské skupiny D. U. Bmusic, to není poprvé, co se chystá děti obdarovat. S kapelou už v roce 2015 věnovali prostřednictvím iniciativy Kola dětem v Přerově třináct kol, na Vánoce v roce 2016 pak dalších pět. Teď chce v poslední den tohoto školního roku udělat radost třem desítkám malých cyklistů.

Do charity se Kadlíček zapojil poté, co mu při povodních v roce 1997 spadl dům a on sám pocítil pomoc a štědrost druhých.

„Od té doby jsem udělal bezpočet benefičních koncertů pro postižené povodněmi, katastrofami či pro nemocné. Jakožto cyklistovi, který procestoval svět na kole, mi ale přišlo úžasné začít pracovat na projektu Kola dětem. Cítím se být tím správným a na správném místě,“ vysvětluje.

Iniciativa Kola dětem vznikla před lety v USA, odkud se rozšířila do řady jiných zemí. Založili ji rodiče cyklisty Marka Reynoldse, který každý rok šetřil i vybíral finanční prostředky od známých a kolegů, aby za ně mohl koupit kola dětem z chudých rodin.

Reynoldse ale v roce 2004 během výletu do kalifornských hor napadla puma. Když cyklista podlehl svým zraněním, rozhodli se v aktivitě pokračovat jeho rodiče.

„Lidé si neuvědomují, že v podobné situaci se mohou ocitnout“

Pavel Kadlíček tentokrát nebude rozdávat kola jen dětem z Přerova, ale z celého Olomouckého kraje. Rodiny v nouzi mu pomáhá vytipovat tým pracovníků odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu.

„Nerozdáváme kola jen tak na potkání. Jde o rodiny, které se nedobrovolně dostaly do svízelných situací, přesto jsou stále funkční,“ zdůraznil Kadlíček. Prostřednictvím iniciativy se snaží bojovat i proti předsudkům. Pojem sociálně slabý si totiž veřejnost podle něj mylně spojuje převážně jen s romskou komunitou.

„Lidé si neuvědomují, že v podobné situaci se mohou klidně ocitnout taky. Že můžou brzy řešit úplně stejné problémy,“ podotýká.

Kola, jež Kadlíček rozdává, jsou stavěná na míru konkrétním dětem. Jsou plně vybavená a obdarovaní k nim dostanou i přilbu, tak aby se na kolech dalo hned odjet.