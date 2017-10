Batolata do školek nepatří, varuje pedagog. Petice už má tisíce podpisů

„Do tří let věku se formuje až 90 procent naší osobnosti. Absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem. Ta se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem, když jsou přirozeně spolu. Jakékoli dlouhodobé odtržení od mámy je v tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho trvale a nevratně poškodit,“ varuje pedagog z olomoucké Univerzity Palackého Marek Herman.

Poslanci schválili novelu zákona před rokem. Zatímco doposud měly právo na umístění v mateřské škole jen děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, od školního roku 2020/2021 to budou i děti od dvou let. Tato novinka vyvolala v řadě školek zděšení.

„Takto malé děti do školek nepatří. My máme ve třídách 24 dětí. I kdyby mezi ně přišly jen tři dvouleté, nedovedu si to představit. Tyto děti potřebují menší skupinky, jaké dříve bývaly v jeslích. Školky pro ně budou týráním,“ myslí si například vedoucí učitelka olomoucké Mateřské školy Schweitzerova Eva Laibnerová. Její kolegyně považují novelu zákona za degradaci své práce.

„Snažíme se děti vzdělávat. S dvouletými ale půjde výchovná práce stranou, protože se budeme muset starat hlavně o umývání nebo krmení. Stanou se z nás jen ‚hlídárny‘,“ reagovala vedoucí jiné olomoucké školky, která si nepřála uvést své jméno.

Ministr: Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že malé děti netrpí

Ministerstvo školství ředitelky mateřinek uklidňuje tím, že v případě přijetí dvouletých dětí budou moci snížit počty dětí ve třídách. Navíc mohou školky využít pomoci například speciálně proškolených chův.

S argumentem, že dvouleté děti jsou na školku nezralé, nesouhlasí ministr školství Stanislav Štech.

„Pro dítě ve věku do tří let samozřejmě platí, že funkční rodič je nenahraditelnou osobou v jeho životě. To však neznamená, jak ukazují zkušenosti z mnoha vyspělých zemí, že dítě mladší tří let bude nutně poškozeno, bude-li zařazeno do mateřské školy. Šlo by o zvláštní českou výjimku,“ řekl Štech, který se odvolává na vlastní třicetileté zkušenosti profesora psychologie.

Děti, které ještě neměly třetí narozeniny, přijímá řada školek už nyní. Řeší tak i ubývající počet dětí. Díky dotaci, která pomohla zaměstnat dvě chůvy, přijala čtyři dvouleté děti i ředitelka olomoucké MŠ Střední Novosadská Ivana Němcová.

„Díky chůvám je adaptace mrňousů pohodovější i rychlejší a učitelka může ostatní děti dál vzdělávat. Pokud ale tato podpora v budoucnu zmizí, bude to problém,“ upozornila.

Do olomouckých školek letos chodí víc než tři stovky batolat

Jako důvod k tomu, dát do školky už dvouleté dítě, rodiče nejčastěji uvádějí nutnost vrátit se z ekonomických příčin do práce. Jiné maminky se zase snaží doplnit si vzdělání.

„Studuji střední školu, na které budu letos maturovat. Doufám, že pak snáz seženu zaměstnání,“ vysvětlila třicetiletá matka dvou dětí.

O tom, že rodiče možnosti dát dítě do školky už před jeho třetími narozeninami využívají, svědčí v Olomouci statistika úředníků magistrátu. Zatímco loni chodilo do školek zřizovaných městem 203 dvouletých, letos jich bylo už 319. Vedoucí odboru školství Hana Fantová se proto obává, že v budoucnu nebude stačit kapacita.

„Školky rekonstruujeme postupně tak, aby v nich bylo míst dostatek. S novelou zákona a přijímáním dětí už od dvou let nám ale v roce 2020 v extrémním případě bude chybět 1 500 míst,“ shrnula.

Například v Prostějově či Přerově ale novela takové starosti nevyvolala. „Už dnes máme ve školkách volnou kapacitu. Demografická křivka navíc ukazuje, že počty dětí se snižují, každým rokem budeme mít ve školkách míst stále víc. Počítám tedy, že se s tím vypořádáme,“ uvedl vedoucí oddělení školství na přerovském magistrátu Petr Hrbek.