Cyklostezka kolem přehrady má konečně zelenou, Plumlov ji chce už za rok

Téměř dvoukilometrová cyklostezka povede od letního kina u Mostkovic na Prostějovsku po levém břehu Plumlovské přehrady až k Podhradskému rybníku. Její součástí bude skoro čtyři metry vysoká gabionová zeď, sedmdesát metrů dlouhá lávka nad vodou a zelený pás na obou stranách trasy, která se buduje v sousedství oblíbené dálkové Jantarové stezky.

„Namalované je to krásně a je tam i nějaká část přemostěná. Hodně nám na cyklostezce záleží. Tři roky trvalo, než jsme s Povodím Moravy vyjednali podmínky, protože měli různé požadavky ohledně přístupu k vodě. Teď je konečně trasa na papíře, máme dotační titul, příslib peněz a územní rozhodnutí,“ raduje se místostarostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Stavbu cyklostezky však v poslední době brzdil spor o jeden pozemek mezi Povodím Moravy a vlastníky sousední parcely. Celá věc dokonce dospěla až k soudu, a tak hrozilo, že se řešení protáhne o roky.

„Soudní řízení, které vedli majitelé vedlejšího pozemku s Povodím, bylo zastaveno. Nedodali dostatek důkazů, aby řízení mohlo proběhnout, takže soud, který se nás ani netýkal, skončil. Tím se nám uvolnily ruce,“ vysvětluje místostarostka.

Cyklostezka by mohla začít fungovat už příští rok

Cyklostezce za zhruba 16 milionů korun tak už nic nestojí v cestě. Starosta Plumlova Adolf Sušeň potvrdil, že pokud vše půjde hladce, město by mohlo mít už v červnu stavební povolení. Hned potom odejde žádost o dotace.

„Rádi bychom to stihli tak, aby ještě letos byla žádost projednaná, a předpokládám, že se brzy začne stavět. Nevím, jaké jsou schvalovací procedury a termíny, ale věřím, že už příští rok by cyklostezka mohla začít fungovat,“ říká starosta.

„Po těch mnoha letech odkladů však budu mít pravou radost až ve chvíli, kdy budu stříhat pásku, a po cyklostezce budou jezdit lidé. Přehrada tak bude daleko atraktivnější,“ dodává. Připomíná zároveň, že se zvýší i bezpečnost, protože do Plumlova nyní cyklisté přijíždějí po frekventované hlavní silnici plné zatáček.

Na cyklostezku okolo vody toužebně čekají místní podnikatelé. Slibují si příliv nových rekreantů, turistů a sportovců.

„Přehradu to pomůže zatraktivnit, pokud se zde bude dát jezdit na kole nebo na inlinech. Lidé se sem nepůjdou jen vykoupat, ale mohou si i zasportovat v přírodě. To bude velký bonus. Je lepší jet k vodě a k lesu, než po stezce někde po rovině. Určitě to velmi vítáme,“ nemůže se dočkat například provozovatel zdejšího letního kina Pavel Ošlejšek

Boj přehrady se sinicemi dál pokračuje, chvílemi opět prohrává

Provozovatel jedné z plumlovských pláží Radek Kocourek také věří, že cyklostezka zvýší návštěvnost.

„Mrzí mě, že tady zatím není. Kdyby se navíc spravila i asfaltová cesta na protějším břehu, aby lidé mohli jezdit úplně dokola přehrady, bylo by to úžasné,“ přemítá Kocourek.

Starosta Plumlova Sušeň slibuje, že město na opravy asfaltové cesty na pravém břehu myslí.

„Je ve špatném stavu a máme spoustu připomínek. Cesta však není naším majetkem. Nyní se rýsuje naděje na řešení. V rámci pozemkových úprav by mohlo dojít k převodu na město a jsme předběžně dohodnuti s Mostkovicemi, že bychom druhou stranu postupem času spravovali společně,“ slibuje starosta.

Plumlovskou přehradu, kdysi oblíbené rekreační místo, které obléhaly tisíce turistů z tuzemska i zahraničí, v minulosti pohřbily jedovaté sinice. Poté, co se nádrž dočkala rozsáhlých oprav a vyčištění za stovky milionů korun, se sem turistický ruch vrací jen pozvolna. Čistou vodu bez sinic si přehrada udržuje velkou část sezony, ve druhé polovině však občas sinice vítězí.

V boji za čistou vodu Povodí Moravy kromě bagrování dna vybudovalo na Plumlově, Podhradském rybníku, Bidelci a na Čubernici mokřady a sedimentační nádrže. Dalším opatřením jsou srážedla fosforu na přítocích.

Obce, město Prostějov a Olomoucký kraj na jejich provoz přispívají téměř půl milionem korun ročně. Nejdůležitější je však podle vodohospodářů to, co do přehrady poteče. Obce nad Plumlovem proto musejí vybudovat kvalitní kanalizace a zemědělci by měli přestat hnojit fosforem.