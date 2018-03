Amnestovaný recidivista s trestanou družkou obrali seniory o stovky tisíc

Podle policie se devětatřicetiletý muž pocházející z Karviné a o deset let mladší družka původem ze Slovenska pustili do podvodů v únoru loňského roku a během půl roku si přišli celkem na 736 tisíc korun.

Scénář byl podobný jako v jiných podobných případech. Podvodníci si hlavně v okresních či krajských městech vytipovali seniory prostřednictvím veřejných telefonních seznamů pevných linek či přímo u domů.

„Muž se pak v telefonu vydával za vnuka, případně i zetě, synovce či dokonce syna. Uvedl, že potřebuje rychle půjčit peníze například na výhodnou koupi bytu nebo auta, ale také třeba na svatbu. Pro peníze si prý ale nemůže přijít osobně, proto pro ně posílá kamarádku,“ popsal vrchní komisař krajské kriminálky Roman Valenta.

Terčem nezaměstnané dvojice bylo celkem čtyřiadvacet seniorů ve věku od 66 do 95 let. Ty, u kterých uspěli, připravili většinou o částky v řádech desítek tisíc korun, v jednom případě si ale jednorázově přišli dokonce na 350 tisíc.

Recidivistu bude soud muset brát jako prvně trestaného

Muž už byl dříve odsouzen v Česku i na Slovensku, mimo jiné právě i za obírání seniorů. V tuzemsku dostal podmíněný trest, který mu však byl amnestií v roce 2012 zrušen, a proto na něj bude nyní soud muset pohlížet jako na prvně trestaného a dřívější podvody nebudou smět být při stanovení výše trestu přitěžující okolností.

„Žena pak byla odsouzena na Slovensku pro majetkovou trestnou činnost, hlavně krádeže,“ nastínil Valenta.

Dvojici nyní za trestný čin podvodu hrozí pobyt ve vězení v délce dvou až osmi let. Stíháni jsou na svobodě.

Policie varuje, aby lidé byli obezřetní a především senioři aby nikdy nepouštěli do bytu neznámé lidi, případně jim nepředávali peníze určené údajně pro jejich příbuzné. Zároveň se mají obrátit obrátit na policisty i v případě, že lest prohlédnou a peníze nepředají. Také by doma neměli mít uložené větší obnosy peněz.

„Jen v Olomouckém kraji jsme měli loni 36 případů podvodů na seniorech s celkovou škodou téměř jeden a půl milionu. Naše zkušenost je, že hlavně po medializování případů se vždycky ostražitost lidí zvýší a počet podvodů se sníží, jenže pak postupem času zase opadne a podvodníkům se opět daří více,“ varoval šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

A to i přesto, že scénář těchto podvodů je roky stejný. „Většinou začíná tím, že se volající nepředstaví a uvede se slovy ‚Ahoj, to jsem já‘. Čeká, dokud senior či seniorka při hádání kdo volá nezmíní jméno skutečného příbuzného a pak už se za něj vydává. Poté oběť přesvědčí o nutnosti rychlé finanční pomoci a následuje výmluva, kvůli které musí peníze vyzvednout někdo cizí,“ dodal.