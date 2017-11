Trestaný podvodník se vrátil k obírání seniorek, vydával se i za policistu

Terčem šestatřicetiletého muže se podle policie od dubna do konce července stalo celkem jedenáct žen ve věku od 66 do 87 let z Olomouce a Prostějova. Dvě jeho lsti prohlédly, ty zbylé ale podvodník připravil celkem o 142 tisíc korun.

Ve dvou případech se například s ženami náhodně seznámil a ty ho pozvaly do bytu. Osmdesátiletá žena mu pak půjčila pět tisíc korun na nákup stavebního materiálu, dočkala se ovšem vrácení jen poloviny částky.

„Druhé, o sedm let starší ženě tvrdil, že potřebuje peníze na nákup invalidního vozíku, a díky tomu z ní vylákal 35 tisíc korun, které jí nevrátil. Když ji navíc později kvůli vrácení peněz kontaktoval a žena nechala pootevřené dveře od bytu, rychle se do něj dostal a ukradl jí dalších 16 tisíc,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Další ženy podvodník obral poté, co jim zavolal a představil se jako vnuk či přítel vnučky. Následně obětem namluvil, že potřebuje peníze na údajnou nehodu kamaráda, zaplacení jeho pohřbu či opravu auta, a pro hotovost posílá svého „známého“, kterým byl však on sám.

„V několika dalších případech pak muž kontaktoval seniorky jako údajný policista, který vyšetřuje například vnukovo neuhrazení dluhu s hrozícím postihem, autonehodu člena rodiny nebo případ falešných bankovek, kvůli kterým je nutné nechat platidla určité nominální hodnoty zkontrolovat specialistou,“ doplnila Urbánková.

Kriminalistům se ale nakonec podařilo muže dopadnout. Při vyšetřování mimo jiné vyšlo najevo, že v minulosti už byl za podobné činy, v nichž byly oběťmi také senioři, potrestán. Nyní je obviněn z porušování domovní svobody, krádeže, podvodu a pokusu o něj, za což mu hrozí až pět let vězení. Na soud čeká ve vazbě.