Vyhublého lipicána provází smůla. Nabral kila, ale znovu se musí stěhovat

„Kůň nám dělá radost, jediný jeho problém je, že se nesnese s valachem, kterého tu máme. A bohužel nemáme možnost chovat je tady dlouhodobě odděleně. Takže z „koňských osobních důvodů“ bude muset jít někam jinam,“ nastínila nová majitelka lipicána Věra Filipová.

Chovatelka z Olomoucka Figara koupila v první polovině dubna od ženy, která péči o zvíře nezvládla a úřady se chystaly jí ho odebrat. Podle Státní veterinární správy, která v březnu do Hrušky vyrazila na kontrolu, totiž koni hrozilo uhynutí.

„Kůň je extrémně vyhublý až kachektický. Jsou viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek, páteř a obratle. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu podkožního tuku, osvalení bylo minimální. Na stupnici jedna až deset, kdy jedna je vyhublost a deset obezita, byl zhodnocen na stupeň dva,“ shrnul výsledky kontroly mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

„Viděla jsem reportáž v médiích a měli jsme volnou kapacitu, takže jsem oslovila veterinu a nabídla pomoc. Nakonec se to vyvinulo tak, že jsme toho koně od předchozí majitelky za symbolickou částku koupili. Říkala, že kůň už k nim přišel v nezdravém stavu a byl hubený,“ nastínila Filipová.

„Pořád je to fajn kůň, ke kterému si člověk najde cestu“

Figaro už podle ní není žádný mladík, narodil se před patnácti lety a má zdravotní problémy - trpí dušností a má také menší problém s ohebností jedné nohy.

„Zažil si svoje, to je na něm vidět. Do sportu nebo na větší ježdění už to není, spíš tak na nějakou lehčí rekreaci. Ale pořád je to fajn kůň, ke kterému si člověk najde cestu,“ popisuje lipicána, který se narodil v chovu u Zlína.

V pěti letech byl prodán na Ostravsko, kde žil osm let a pak se stěhoval do Hrušky. Nyní se prohání v ohradě na Olomoucku.

„Spravil se u nás pěkně, už na něm i občas jezdíme. Je spolehlivý, vnímavý a současně klidný, v podstatě to, co by člověk od lipicána očekával. Je teď ve venkovním ustájení, svědčí mu to na ty dýchací potíže a má aspoň dostatek pohybu. Kobylám co ho vidí přes ohradu se líbí,“ směje se Filipová, která doufá, že se Figarovi podaří najít nový domov co nejdříve.

„Určitě bych měla poděkovat kamarádkám a přátelům za pomoc a péči o něj, je to také jejich zásluha, že je z něj opět aktivní kůň. Nechali jsme ho ošetřit koňskou osteopatkou a byl v překvapivě dobrém stavu, pokud jde o blokády či ztuhlost. Ještě nás čeká ošetření koňským zubařem, který mu zkontroluje zuby a zabrousí případné přerostlé hrany,“ doplnila chovatelka.