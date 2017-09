Olomoucká policie vyšetřuje znásilnění, hledá muže zachyceného kamerou

K samotnému znásilnění zatím policisté nechtějí sdělovat příliš informací kvůli probíhajícímu vyšetřování a ochraně oběti. Sdělili jen, že se odehrálo 13. září pozdě večer v olomoucké čtvrti Hodolany.

„V souvislosti s vyšetřováním kriminalisté pátrají především po totožnosti muže, který se tu noc pohyboval poblíž kasina Resort Hodolany a může být důležitý pro objasnění trestného činu,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Kromě toho by policisté rádi mluvili se ženou ve světlém oblečení, která před půl dvanáctou procházela kolem kasina po Ostravské ulici směrem dál do Hodolan a na zveřejněném kamerovém záznamu se mihla v pozadí. Může znát důležité informace.

„Žena se může přihlásit na kterékoliv policejní služebně nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158. Totéž by měl neprodleně učinit kdokoliv, kdo by poznal muže ze zveřejněného záznamu nebo by o něm měl jakékoliv informace,“ uvedla Urbánková.

„Kriminalisté na případu intenzivně pracují a důkladně a pečlivě prověřují všechny získané informace a poznatky. Z dosavadního vyšetřování nevyplývá, že by mohla být veřejnost bezprostředně ohrožena,“ dodala.