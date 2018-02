Zveřejňování majetku zastupitelů odrazuje lidi z menších obcí od politiky

Podnikatel Martin Rutar je neuvolněným radním v Dolních Studénkách na Šumpersku. Před čtyřmi lety tu byl v komunálních volbách lídrem nezávislých kandidátů, letos ale zvažuje, že se o místo na radnici už ucházet nebude. I přesto, že ho práce pro obec ve volném čase baví, byť za ni dostává jen symbolickou odměnu.

Vadí mu totiž současné znění zákona o střetu zájmů. Od loňského září se kvůli němu musí před kýmkoli „vysvléct do naha“. Každý se může anonymně dostat k jeho majetkovému přiznání a podívat se, co si Rutar díky svému byznysu pořídil.

„Nejsem profesionální politik, v malých obcích do toho jdete jen se svým jménem. Nevidím důvod, proč by někdo měl sledovat, co mám, či nemám,“ říká Rutar. Podniká už roky a má obavu, že mu při tom zveřejnění majetku může uškodit.

„Jsou to citlivé informace. Daně platím, nikomu nedlužím, na vše jsem si vydělal poctivou prací. Nevidím důvod, aby třeba někdo ze Sokolova věděl, jestli mám doma například takový či takový obraz. Proto zvažuji, že už nebudu kandidovat,“ vysvětluje radní.

Zákon, jenž ve velké politice u profesionálních politiků funguje jako pojistka proti korupci, tak hlavně na malých obcích znamená pro nejnižší patra samosprávy citelný zásah.

Do majetkových přiznání zastupitelů přitom bylo možné nahlížet už před loňským přepsáním normy. Ovšem na základě individuálních žádostí v listinné podobě na radnicích anebo elektronicky. Vždy tak bylo jasné, kdo a proč informace chce.

Starosta: Podnikatelé se v zastupitelstvu hodí třeba u zakázek

Rutar není zdaleka osamocený. Například ve Velké Bystřici na Olomoucku už kvůli ztrátě soukromí před časem opustili vedení města dva z celkem pěti radních.

„Odešli koncem srpna ještě před účinností novely zákona,“ upřesňuje lidovecký místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek.

V obou případech šlo o podnikatele. Slavotínek tak má za to, že právě zpravidla schopné lidi, kteří na radnicích pracují jako neuvolnění, může nynější podoba zákona z komunální politiky vyhnat.

„Mohli by být pro obce přínosem. Ale nechtějí a často ani nemohou kvůli závazkům, jež mají v obchodních vztazích, rozkrýt své aktivity,“ popisuje Slavotínek.

To potvrzuje i regionální šéf Sdružení místních samospráv v Olomouckém kraji a starosta Veselíčka na Přerovsku Tomáš Šulák. Je přesvědčený, že právě podnikatelé mohou menším obcím chybět.

„U nás v zastupitelstvu je máme, velice dobře komentují obecní zakázky. Jsou v tom odborníci, takže nešlápneme vedle. Kdybych si měl představit, že v zastupitelstvu nebudou, bylo by to špatné,“ přemítá Šulák.

Premiér zváží změkčení zákona, i tak to nemusí stačit

Podle neuvolněného starosty Dolních Studének a místopředsedy hnutí Starostové Radima Sršně může přísnější zákon odradit i řadu lidí od toho, aby vůbec šli do komunálních voleb. V řadě vesnic je přitom problém kandidátky sestavit.

„Může to v kraji jít i do stovek případů, kdy by to mohlo lidi od kandidatury odradit,“ podotýká.

Za zmírnění zákona již delší čas bojuje Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv, jež uvedlo, že kvůli povinnosti zveřejnit majetek rezignovaly zejména v malých obcích již desítky starostů a zastupitelů.

Naopak ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO úpravy normy odmítl. Vláda premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) smetla ze stolu novelu od KDU-ČSL, svůj návrh změn sepsali i Starostové.

Nakonec se však zákon pravděpodobně změní. Se šéfem ANO se toto pondělí sešel předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák a předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl. Babiš uznal, že jejich stížnosti jsou oprávněné. Připustil, že jeho vláda asi neměla dost informací.

Není tak definitivně jasné, jak bude zákon v budoucnu vypadat. I jeho měkčí verze, kde by data mohla být přístupná například jen pro policii či na základě žádosti, by radního Rutara dráždila.

„Ohledně policie samozřejmě problém nemám. Ale nesouhlasím, aby se kdokoli, kdo si požádá, dostal k mému majetkovému přiznání,“ uvádí.