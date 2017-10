Elektrárna Dlouhé stráně je odstavená, převrácený jeřáb visí nad hladinou

Mimo provoz zůstává už čtvrtý den vodní elektrárna Dlouhé stráně poté, co se během údržbářských prací na dolní nádrží převrátil autojeřáb a jeho řidič zemřel. Rameno stroje i s břemenem zasahuje do zařízení a odborníci stále řeší, jak kolos vyprostit a neriskovat jeho pád do vody.