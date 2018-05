Obec chtěla vzít nově příchozím doplatek na bydlení, úřad to zamítl

15:37 , aktualizováno 15:37

Přemyslovice na Prostějovsku neuspěly s opatřením, které by zabránilo vyplácet doplatky na bydlení nově příchozím do lokality plné nepřizpůsobivých lidí. V poslední době se do desítky domů nastěhovalo přes 70 lidí, hlavně Romů ze Slovenska. Vzrostla poté kriminalita, hluk i nepořádek.