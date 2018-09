Zvýšená kriminalita s úřadem nepohnula, ves boj s ubytovnami dál prohrává

Podle Přemyslovických začaly problémy před několika lety poté, co se do jedenácti domů přistěhovalo okolo osmdesáti sociálně slabých obyvatel, zejména Romů z tuzemska a ze Slovenska.

Jsou hluční, dělají nepořádek, běžné jsou drobné krádeže, hádky a podle úředních záznamů se už dokonce objevily i šikana mezi dětmi a sexuální obtěžování dívek.

Situaci ilustruje například událost ze začátku léta. Romská rodina slavila narozeniny a jedna ze sousedek ji požádala, aby ztišila hlasitou hudbu.

Jak popisuje sdělení prostějovského magistrátu, Romové ženě začali vulgárně nadávat a vyhrožovali jí zabitím. Dokonce po ní házeli kameny. Nakonec musela z domu ve strachu utéct a vrátila se až v noci. Případ sice vyšetřuje policie, žena je ale rozhodnutá svůj dům v Přemyslovicích prodat.

Obec je přesvědčená, že se stala typickým případem obchodu s chudobou, protože část domů koupily soukromé firmy, které sem nepřizpůsobivé nájemníky nastěhovaly.

Místní obyvatelé proti tomu sepsali petici, která má pět set podpisů, a obec už podruhé požádala o vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tentokrát od budovy obecního úřadu po kostel Všech svatých. To by znamenalo, že nově příchozí by ztratili nárok na doplatky na bydlení.

„Situace už dávno nazrála k nějakému opatření. Lidé si stěžují na nepořádek, krádeže a hluk,“ vysvětluje starosta Lubomír Štaffa.

Druhá žádost, další odmítnutí. Dle úřadu podmínky nejsou splněny

Jenže na prostějovském magistrátu, který jejich žádost letos už jednou zamítl, Přemyslovice narazily i podruhé. Podle vedoucího odboru sociálních věcí Jaroslava Svozila nejsou pro vydání příslušného opatření splněny všechny podmínky, které vyžaduje zákon.

„Zvýšenou míru výskytu sociálně nežádoucích jevů nelze hodnotit pouze na základě jejich koncentrace v určité lokalitě. To je nedostatečné. Zvýšenost výskytu určitých jevů je nutné vnímat rovněž ve vztahu k četnosti jejich výskytu,“ sdělil Svozil.

V Přemyslovicích podle úředníků tato podmínka splněna není. Například pobyt cizinců na území ČR je podle Svozila v kompetenci obce a cizinecké policie, ostatní problémy by měly přednostně řešit státní policie a škola.

Starosta Přemyslovic je rozhodnutím zklamaný.

„Velmi nás to mrzí. Tentokrát se za nás postavili i obyvatelé v petici, a mysleli jsme si, že to projde. Obec se to snažila řešit i s krajským úřadem, ale nic nepomohlo. Další plán zatím nemáme. Budeme mít zastupitelstvo, na kterém se poradíme a dohodneme, co budeme dělat dál. Situace se spíše stále zhoršuje a každopádně se to musí nějak řešit,“ varuje Štaffa.

Argumentuje mimo jiné policejními statistikami, které však magistrát nepovažuje za průkazné.

Zatímco do roku 2013 bylo v Přemyslovicích průměrně třináct trestných činů ročně, nyní je to s výjimkou jednoho roku 27 zločinů za rok. Zoufalí obyvatelé navíc podle starosty už řadu drobných krádeží ani neoznamují, protože mají z Romů strach.

Sousední vesnice zónu bez dávek na bydlení získala

Jedna z firem, která má v Přemyslovicích domy, je Green Energo z Prostějova. Společnost přitom odmítá, že by se podílela na obchodu s chudobou.

„Domy máme asi pět let, ale nájemníci, byť sociálně slabší, tam už bydleli. Nepřistěhovali jsme nikoho nového. Lidé se o ty domy starají a spravují je. S našimi nájemníky obec nemá jediný problém. Pokud se cokoliv stane, tak to okamžitě řešíme. Problémy jsou v jiných domech,“ tvrdí jednatel společnosti Raimund Bittner.

V severozápadní části Prostějovska jsou podle policejních statistik pouze dvě obce, ve kterých se v posledních letech zvýšila kriminalita. Kromě Přemyslovic jde o nedaleké Stražisko, kde se do tamní ubytovny rovněž začali stěhovat nepřizpůsobiví obyvatelé včetně Romů.

Stražisko si však opatření prosadilo, vydal ho nicméně Městský úřad v Konici, pod který obec spadá. Nově příchozí obyvatelé ubytovny tak dávky na bydlení nedostávají již několik měsíců a situace se na Stražisku mírně zlepšila. Ubytovnu navíc koupil nový majitel a její osazenstvo se kompletně vyměnilo.