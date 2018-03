Jako u sousedů. Přemyslovice také chtějí zónu bez dávek na bydlení

Zatímco ve více než padesáti obcích na severozápadě Prostějovska, které spadají pod policejní stanici v Konici, kriminalita klesla, Stražisko a Přemyslovice jsou jediné dvě vesnice, kde se za posledních pět let zvýšila.

Důvodem jsou noví nepřizpůsobiví obyvatelé, zejména Romové, kteří se do obou obcí začali stěhovat. Přemyslovice se nyní dostaly na třicítku trestných činů za rok, což je oproti stavu v roce 2013 dvojnásobek.

„Situace už nazrála k nějakému opatření. Realitky tady skupují starší nemovitosti, kam se stěhují Romové. Už tady mají několik domů a lidé si stěžují na nepořádek, krádeže a hluk. Obec se to už snažila řešit i s krajským úřadem, ale nic nepomohlo. Doufáme, že dojde k nějakému zlepšení,“ řekl starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa.

Starousedlíci si stěžují zejména na rušení nočního klidu, nepořádek okolo domů, kde Romové bydlí, nebo na drobné krádeže ovoce a zeleniny na zahrádkách, které mají na svědomí zejména romské děti. Řadu případů místní lidé ani neoznamují, protože mají strach.

„Celkově lze hodnotit situaci v obci Přemyslovice jako napjatou. Lze konstatovat, že kdyby trend nakupování dalších domů v obci a stěhování dalších sociálně slabých osob pokračoval, bezpochyby by došlo až ke kritickému stavu sociálně nežádoucích jevů v obci,“ konstatuje v návrhu takzvaného opatření obecné povahy vedoucí odboru sociálních věcí na prostějovském magistrátu Jaroslav Svozil.

V jedenácti domech žije 75 lidí

Z dokumentu vyplývá, že Přemyslovice se staly typickým příkladem obchodu s chudobou. Realitní kanceláře a firmy do volných domů stěhují nájemníky zejména z řad sociálně slabých rodin nejen z České republiky, ale hlavně ze Slovenska. Celkem se v Přemyslovicích v posledních letech prodalo 11 domů, v kterých bydlí nejméně 75 lidí.

Ve Stražisku, kde začalo opatření platit na konci října loňského roku, už nově příchozí obyvatelé tamní ubytovny dávky na bydlení nedostávají.

„V budově v obci Stražisko úřad práce neposkytuje žádné nové doplatky na bydlení. Už je nelze přiznat,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Policejní statistiky totiž ukazovaly, že Stražisko v posledních třech letech trpělo masivním nárůstem kriminality až o několik stovek procent. Například předloni obyvatelé ubytovny spáchali 13 a rok předtím dokonce 30 trestných činů, což bylo 85,7 procenta celkové kriminality v obci.

V roce 2016 měla policie 69 výjezdů k ubytovně, což bylo 85,2 procenta všech výjezdů na Stražisku, rok předtím to bylo dokonce 80 policejních zásahů.

Stražisko v naději. Ubytovna má nového majitele i obyvatele

Starosta Stražiska Jaroslav Kröner s úlevou konstatoval, že v současné době policie jezdí k ubytovně méně. Jestli je to důsledek opatření o zastavení dávek na bydlení, si však netroufá potvrdit.

„Je zima, lidé jsou zalezlí a nikam nechodí. Horší je to vždycky přes léto, kdy obyvatelé ubytovny chodí po barácích a po zahrádkách, kradou kedlubny a mrkve a prohrabují se kontejnery,“ řekl starosta.

Dodal zároveň, že poté, co ubytovnu koupil nový majitel, se její osazenstvo kompletně vyměnilo.

„Vůbec ale nevím, o koho se jedná. Jsou to jiní lidé než dřív. Nový majitel tady už byl, asi hodinu jsem mu vysvětloval, co je potřeba udělat, že budeme řešit odpady a další věci, a nabízel jsem mu spolupráci. Tak uvidíme, jak to bude fungovat,“ dodává Kröner.

Podobně jako Stražisko postupují také města Kladno, Sokolov, Most, Bohumín, Jirkov a Broumov a přímo v Olomouckém kraji i Přerov.