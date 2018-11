Babiš přijel tajně do Dluhonic kvůli dostavbě D1, místní nepřesvědčil

„Rád bych našel řešení, které by vyhovovalo alespoň částečně všem. Apeluji na občany Dluhonic, aby souhlasili s trasou – tak, jak je už schválená. Zároveň bych rád slyšel, jaká kompenzace by pro ně byla přijatelná, co by od státu požadovali, abychom zmírnili dopad stavby na jejich život,“ řekl Babiš.

Dluhoničtí už dvě desítky let usilují o posunutí trasy propojovacího úseku mezi Přerovem a Říkovicemi o 150 metrů dál od obce, tak aby se na okraji čtvrti nemusely bourat domy a zavedené sportoviště. Trasu, kterou v minulosti územním plánem odsouhlasili přerovští zastupitelé, ale Ředitelství silnic a dálnic změnit odmítá.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, který má mimo jiné vést přes místní část Dluhonice. Pro zvětšení klikněte.

„Nevěřím ani nyní, že někdo něco pro Dluhonice udělá. Pan Babiš sám řekl, že nemůže nic nařizovat komunálním politikům, a to, že jsme v patové situaci, je dílo Přerova. Radní v čele s bývalým primátorem Puchalským situaci totálně zabili a od nových si nemůžeme nic slibovat, protože jsou ve skutečnosti staronoví,“ prohlásil předseda místního výboru Dluhonic Pavel Ježík.

Ani Babiš podle něj nenabídl nic nového, pouze zopakoval, co sami obyvatelé Dluhonic navrhli před čtyřmi lety.

„Už tehdy jsme byli ochotni uvažovat o dálnici v navržené trase, ale s tím, že taky někdo udělá něco pro Dluhonice. A to se zatím nestalo,“ dodal Ježík.

Dluhoničtí nestojí o handl, chtějí „plastického chirurga“

Dluhoničtí nechtějí svůj souhlas vyměňovat za opravené chodníky či nové hřiště, ale chtějí řešit urbanismus celé vesnice, nebo alespoň té části, které se D1 bezprostředně dotkne.

„Ať přijdou architekti a konečně s námi dořeší, jak to tady bude vypadat. Dálnice je zářez, neošetřená rána. Když se chcete zbavit jizvy, potřebujete plastického chirurga,“ použil Ježík přirovnání.

Schůzka Babiše s Dluhonickými byla utajená, protože premiéra na jednání s občany doprovázel předseda hnutí Děti Země Miroslav Patrik. Ten je u většiny Přerovanů zapsaný jako ekologický aktivista, který dálnici blokuje záměrně, a organizátoři setkání se proto báli možných střetů.

„Nechtěli jsme, aby se z toho stala ostrá výměna názorů mezi Dluhonickými a ostatními obyvateli Přerova, ale aby beseda byla věcná,“ zdůvodnil to Patrik.

On sám po setkání v Dluhonicích nadále trvá na tom, že stát má trasu dálnice odklonit. Nepřesvědčil ho ani argument, že nový projekt posune zahájení stavby o pět let a prodraží ji o miliardu korun.

„Neznám podrobné důvody toho, proč by to mělo stát o tolik víc. Budu si je teprve zjišťovat, podle toho budu postupovat dál,“ sdělil Patrik.

Desetikilometrový úsek D1 z Přerova do Říkovic naváže na rozestavěnou trasu z Lipníku nad Bečvou, která se již blíží k Přerovu. Po jejím dokončení se vedení radnice obává dopravního kolapsu v už dnes přetíženém městě. D1 má sloužit jako obchvat Přerova.