Přerov je opět dopravní pastí, město ucpává uzavírka páteřní silnice

Spojnice mezi centrem Přerova a nádražím je od čtvrtka neprůjezdná kvůli rekonstrukci.

„Silnice se frézuje a bude se na ni pokládat nový asfalt. Oprava je to náročná hlavně po dopravní stránce,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Ještě v pátek bude Čechova ulice uzavřená pro veškerou dopravu, tedy i autobusy. Linky, které tudy běžně projíždějí, musejí na objízdnou trasu. Vede obousměrně ulicemi Husova, Kojetínská a Komenského, dále pak ulicí Šířava, kde naváže na běžnou trasu.

Od soboty pak platí uzavírka pro veškerý provoz mimo autobusy, vozy stavby a zásobování, od 28. do 30. září pak opět pro veškerý provoz mimo vozidla stavby.

Řidiče bude několik let brzdit stavba průtahu a obchvatu

Opravou Čechovy ulice přitom dopravní komplikace v Přerově neskončí, spíše naopak. Už začátkem října totiž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne postupně rekonstruovat tři na sebe navazující kruhové objezdy – u Žerotínova náměstí, někdejší Komuny a u restaurace Haná.

„V příštím roce se v Přerově plánuje několik významných dopravních staveb, které dočasně zkomplikují průjezd městem. Závěr letošního roku je proto jediným možným časem těchto oprav. Kdyby se opravy okružních křižovatek nechaly na příští rok, v Přerově by kolabovala doprava,“ uvedl primátor Vladimír Puchalský.

Rondely u Žerotínova náměstí a u někdejší Komuny budou plně neprůjezdné – a to i pro autobusy – od 9. do 19. října. Objízdná trasa povede přes Čechovu ulici, Svisle, ulici bří Hovůrkových a dále budou řidiči pokračovat přes rondel u Hané. Kruhový objezd u restaurace Haná pak uzavře dopravní značka od 20. října do 5. listopadu. Tento rondel ale bude neprůjezdný po částech.

Rekonstrukce všech tří křižovatek přijde na celkem sedm milionů korun, dokončením prací ale stále trápení řidičů v Přerově nebude konec. Následovat totiž bude stavba mimoúrovňové křižovatky v Předmostí, poté takzvaného průpichu městem a následně také budování pětiramenné kruhové křižovatky u pekárny včetně jihozápadního obchvatu (psali jsme zde).