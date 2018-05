Auty zahlcenému Přerovu pomohou nové silnice, stavby ale způsobí kalamitu

„Město bude velkým staveništěm dopravy a zároveň provozně dopravním ‚bojištěm‘. Pro šoféry a dopravu to nebude jednoduché,“ varuje dopředu primátor Přerova Vladimír Puchalský.

O všechny dopravní stavby město dlouhodobě usiluje. Společně totiž umožní hladký průjezd městem, především tranzitní dopravě. To, co ale městu pomůže nejvíce, bude až poslední úsek dálnice D1 z Přerova do Říkovic, který bude skutečným obchvatem města. Ten jediný přitom nyní vypadá jako nejvíce zauzlený problém.

Dobrou zprávou je, že kalamitní stav přerovské dopravy se prakticky začne řešit ještě v letošním roce. Zhruba v září začne stavba takzvaného průpichu městem. Na jeho samotném začátku, tedy na vjezdu do Přerova od Olomouce, jde o mimoúrovňové křížení s železnicí v Přerově-Předmostí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vybírá firmu, která nadjezd postaví.

„Předpokládáme, že na začátku podzimu předáme staveniště a tuto stavbu zahájíme. Už není nic, co by ji mohlo ohrozit,“ řekl Martin Smolka, ředitel olomouckého závodu ŘSD, který má akci na starosti. Budování mimoúrovňového křížení potrvá tři roky a půjde o náročnou stavbu.

„Bude se budovat v zastavěném území Přerova, který je už teď dopravně velmi zatížený. Po technické stránce to bude složité z toho důvodu, že součástí stavby je víc než půl kilometru dlouhá mostní estakáda, která povede nad elektrifikovanou železniční tratí,“ nastínil Smolka.

Stavba průpichu má začít příští rok, ŘSD ale ještě zváží dopady

ŘSD už se zároveň připravuje na stavbu samotného průpichu, tedy čtyřproudého průtahu Přerovem. Ten povede ulicí Polní přes most Legií až na křižovatku ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, kde se napojí zcela nová silnice vedoucí přes průmyslový areál Juty až na Tovární ulici.

„Máme vykoupeny všechny pozemky v trvalém záboru i čtyři obytné domy, které se budou ještě letos demolovat. Vše směřujeme k tomu, aby stavba mohla začít v roce 2019. S ohledem na stavbu v Předmostí ale budeme zahájení průpichu ještě konzultovat. Nechceme situaci ve městě zkomplikovat tak, že by se Přerov úplně zacpal,“ podotkl Smolka.

Průpich samotný ale spásu městu nepřinese. Bez navazujících staveb by se doprava zašpuntovala u přerovského nádraží – k takzvanému Mádrovu podjezdu a výpadovce z města směrem na Horní Moštěnici totiž nadále povede dvoupruh.

I proto nyní Olomoucký kraj, kterému v těchto místech silnice patří, chystá další investici. Bude jí pětiramenná křižovatka a na ni navazující jihozápadní obchvat města.

„Letos v červnu by měla být připravená dokumentace pro územní řízení. Stavba se dotýká asi 80 pozemků, které však mají mnoho vlastníků. Dohodli jsme se proto s městem na vytvoření kanceláře, která s řešením majetkoprávních vztahů pomůže,“ uvedl Petr Dlabal z Krajského úřadu v Olomouci.

Předposlední úsek D1 bude dokončen až příští rok

Tím, co dopravně těžce zkoušenému Přerovu pomůže definitivně, bude ale až dokončení dálnice D1. Nyní budovaný úsek z Lipníku nad Bečvou, který měl být hotový letos v červenci, však nabral zpoždění. Nejprve kvůli přeložkám optických kabelů, ale jak se nyní ukázalo, vážnějším problémem jsou geologické poměry pod některými mosty.

To stavbu podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy zdrželo nejvíce.

„V tuto chvíli je jedinou jistotou, že tento úsek dálnice nebude dokončen letos, ale v průběhu příštího roku,“ poznamenal.

Kdy začne výstavba posledního dílu dálniční skládačky – úseku z Přerova do Říkovic – si Fiala netroufá odhadnout vůbec. A to kvůli faktu, že trasu dálnice napadají v přípravných řízeních ekologické organizace v čele s hnutím Děti Země.

„Zástupci Dětí Země veřejně deklarovali, že se chystají aktivně vstupovat jak do územního, tak stavebního řízení. Proto je obtížné odhadovat bližší termíny. Říct lze pouze to, že stavba začne sedm dní poté, co dostaneme pravomocné stavební povolení,“ objasnil Fiala.

„Válečný stav“ mezi primátorem a Dětmi Země dál pokračuje

Spolek Děti Země nesouhlasí v trasou posledního úseku D1. Podle jeho předsedy Miroslava Patrika dálnice zbytečně likviduje biotopy zvláště chráněných druhů zvířat a pak také část městské čtvrti Dluhonice. I proto se hnutí snaží prosadit změnu trasy.

Primátor Přerova Vladimír Puchalský všechny kroky spolku považuje za obstrukce a Děti Země dlouhodobě veřejně kritizuje. Od loňského září proti aktivitám hnutí vystupuje dokonce prostřednictvím plakátů vylepovaných po Přerově.

„Děti Země naprosto neodůvodněně Přerov a jeho občany brzdí a šikanují,“ prohlásil na tiskové konferenci, na niž pozval i zástupce Dětí Země. Ti ale účast odmítli.

„Pokud pan primátor v září 2017 mezi městem a Dětmi Země po bolševicku vykopal hluboký a široký příkop, pak lze jen stěží věřit tomu, že by účast Dětí Země na jeho tiskové konferenci měla znamenat nějaké usmíření,“ reagoval Patrik.