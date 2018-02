Jágr bleskově vyprodal přerovský stadion, byť možná bude hrát pár minut

„Jsme samozřejmě rádi, že na nás vyšla ta příležitost hrát utkání, v něm se má objevit Jaromír Jágr. Od začátku jsme nicméně předpokládali, že nastoupí, spíše jen aby si ‚udělal čárku‘. Někteří fanoušci si to uvědomují také, jiní možná ne, ale s tím my jako klub nic moc nezmůžeme,“ uvedl obchodní a marketingový manažer přerovského klubu Ondřej Hnila.

„U nás ale lidé na hokej chodí i normálně, na ten zápas by podle mého odhadu přišlo přes dva tisíce lidí i bez Jágra. Doufáme, že ty, co přijdou hlavně kvůli němu, třeba bude náš hokej bavit a najdou si k nám cestu znovu i na jiné zápasy,“ dodal.

Posledních 250 vstupenek na stání z třítisícové kapacity MEO Arény se začne prodávat v pátek od 15 hodin na pokladnách stadionu a očekává se enormní zájem. Klub proto kvůli spekulantům počítá s omezením na maximálně čtyři lístky na osobu.

Jágr se do Česka vrátil po předčasném konci v klubu Calgary Flames, kde bojoval se zdravotními problémy a především kvůli tomu odehrál tuto sezonu jen 22 utkání, to poslední 31. prosince.

Očekávání fanoušků kvůli zdravotním problémům mírní i Jágr

Pokud se chce ale zapojit do duelů v barážové skupině o postup do extraligy, do níž by se Kladno rádo probojovalo, musí v základní části a play-off první ligy nastoupit k alespoň patnácti zápasům.

Současně však ve středečním prohlášení na svém facebookovém profilu uvedl, že má potíže s kolenem, a mírnil proto očekávání fanoušků.

„Nikde není přesně napsáno, kolik minut musím odehrát. Takže chci, abyste věděli, že se může stát, když nebudu moct hrát víc, že nastoupím ze začátku třeba jenom na jedno dvě střídání. Nebyl jsem měsíc na ledě, jenom jednou se sklouznout,“ popsal.

„Dopředu nemůžu říct, jak na tom budu. A nechci, aby potom lidi byli naštvaní, že si koupí lístek na starýho dědu a uvidí, jak se tam bude belhat, protože hlavní důvod, proč musím naskočit, je, abych měl odehraný zápas,“ dodal.