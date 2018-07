V Přerově jde do voleb někdejší primátor Lajtoch i bývalý ministr Prachař

„Půjde o sdružení nezávislých osobností a Strany soukromníků České republiky. Máme jednoduchý název Přerov 2018, je tam řada lidí, kterým není lhostejné, že je Přerov mrtvé město,“ sdělil Lajtoch ČTK.

Muž, který se v přerovské politice pohybuje už od začátku devadesátých let, chtěl původně kandidovat za ČSSD, přerovská buňka strany o něj ale nestála.

„Chtěl jsem vyzkoušet, jestli mám potenciál přinést hlasy. Skupina, která je teď v přerovské ČSSD, mě ale na kandidátku neumístila a já jsem se o to nepral,“ popsal v polovině června MF DNES.

Zda v souvislosti se současnou kandidaturou požádá o ukončení členství v sociální demokracii, nebylo možné zjistit, protože Lajtoch nezvedal svůj mobilní telefon.

Sociální demokracii opouštějí i další politici, kteří za ni byli zvoleni

Exprimátor, kterého soudy před dvěma lety zprostily obžaloby, není jediným politikem, jenž ve městě opouští spolupráci s tradiční stranou. S novým hnutím se o hlasy voličů budou ucházet i nezávislí zastupitelé zvolení za ČSSD Bohuslav Přidal a Michal Chromec.

„Zjistili jsme, že jako s nezávislými s námi v ČSSD na kandidátku nepočítají, proto jsme se rozhodli založit sdružení nezávislých kandidátů a Masarykovy demokratické strany. Zvolili jsme název OK jako Občanská koalice Přerov,“ řekl Přidal s tím, že cílem sdružení bude stmelit rozhádané strany v zastupitelstvu.

„Chtěli bychom všechny síly v Přerově spojit tak, aby táhly za jeden provoz, a narovnat situaci, která ve městě čtyři roky vládne. Současná koalice s opozicí jsou v ostrém střetu a koalice navíc prohlásila, že i dobrý názor opozičního zastupitele nebude schválen,“ vysvětlil Přidal. Na kandidátce hnutí budou podle něj sportovci, učitelé či sociální pracovníci.

Samotnou ČSSD povede do říjnových voleb v Přerově předseda místní organizace strany Radovan Rašťák. Dvojkou na seznamu je někdejší Lajtochova náměstkyně, historička Šárka Krákorová-Pajůrková. O hlasy pro ČSSD budou z dalších pozic usilovat také ředitel Základní školy Želatovská Přemysl Dvorský nebo dopravní inženýr Miloslav Skládal.

Bývalý ministr bude po odchodu z ANO kandidovat za STAN

O post primátora bude usilovat i někdejší ministr dopravy za ANO Antonín Prachař. S Babišovým hnutím se rozešel ve zlém na konci roku 2015, nyní se jako nezávislý přesunul do čela kandidátky STAN.

„Kam chodí občan hlavně řešit své problémy? Za starostou své obce nebo města,“ objasnil Prachař svůj příklon ke Starostům a nezávislým. Kandidátku přerovští STAN zatím nezveřejnili, známé je však to, že na ní figuruje například bývalá náměstkyně primátora Lajtocha Elena Grambličková z ODS.

„Je to směs lidí jak z podnikatelské sféry, tak například z oblasti zdravotnictví. Jsou tam lékaři, sportovci i zástupci spolků jak z města Přerova, tak jeho místních částí. Myslím, že kandidátka má velkou šanci dostat důvěru občanů,“ dodal někdejší ministr dopravy.

Prachař byl v čele resortu od ledna do listopadu 2014, poté mu přerovští radní nabídli post zmocněnce města pro dopravu, který zastává dodnes.

„Jsem člověk, který se snaží splnit to, co slíbil. Tady máme aspoň nějakou šanci udělat něco pro město, když už to nedokážeme pro tuto zemi,“ poznamenal k důvodům svého vstupu do komunální politiky.

Současný primátor Vladimír Puchalský, zvolený za Společně pro Přerov (SpP), už kandidovat odmítl. Hnutí, které se nyní spojilo s Piráty, vede do voleb radní Jan Horký. Hnutí ANO, které v současnosti spolu s SpP na radnici vládne, má v čele kandidátky dosavadního náměstka primátora Petra Měřínského. Lídrem opoziční ODS je její krajský předseda Michal Zácha.