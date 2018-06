Přerovský exprimátor Lajtoch sní o návratu na radnici, ČSSD ho ale odmítla

„Původně jsem se nechtěl do politiky vracet, ale oslovovali mě lidé, zda bych nechtěl znovu kandidovat. Proto jsem o tom začal uvažovat a nyní dávám dohromady tým osobností Přerova. Definitivní rozhodnutí uděláme na konci června,“ řekl Jiří Lajtoch.

Muž, který byl osm let primátorem, z toho šest zároveň i senátorem, chtěl původně kandidovat za ČSSD, narazil však na nezájem spolustraníků.

„Chtěl jsem vyzkoušet, jestli mám potenciál přinést hlasy. Skupina, která je teď v přerovské ČSSD, mě ale na kandidátku neumístila a já jsem se o to nepral,“ popsal. Pokud se pro kandidaturu ve volbách rozhodne, požádá podle svých slov o ukončení členství ve straně nebo o souhlas s kandidaturou za jiné politické hnutí.

Předseda místní organizace ČSSD a lídr budoucí kandidátky do komunálních voleb Radovan Rašťák potvrdil, že přerovští sociální demokraté s Lajtochem nepočítali.

„Pan Lajtoch byl ve vrcholné politice na úrovni města i Senátu dlouhé roky a nyní je už v důchodovém věku. Domníváme se, že je dobré dát prostor novým kandidátům, kteří mají zájem pracovat v komunální politice,“ vysvětlil Rašťák.

Dvojkou na seznamu lidí, kteří budou kandidovat za ČSSD, je přitom i někdejší Lajtochova náměstkyně, historička Šárka Krákorová-Pajůrková.

„Oproti panu Lajtochovi je výrazně mladší,“ poznamenal Rašťák k jejímu angažmá na radnici. O hlasy pro ČSSD budou z dalších pozic usilovat také ředitel Základní školy Želatovská Přemysl Dvorský nebo dopravní inženýr Miloslav Skládal.

Nynější primátor Puchalský už znovu kandidovat nebude

Současný primátor Přerova Vladimír Puchalský, zvolený za Společně pro Přerov, už se volebního klání účastnit nebude. MF DNES se ho nepodařilo kontaktovat, jeho kolega z hnutí a radní Jan Horký však vysvětlil, že se tak rozhodl sám.

„Už nechce kandidovat vzhledem ke svému věku (74 let – pozn. red.) a únavě,“ sdělil.

Společně pro Přerov jde do voleb v koalici s Piráty. Lídrem kandidátky je právě Horký. On sám návratu Jiřího Lajtocha do komunální politiky moc nefandí.

„Je to jeho právo, myslím si však, že si jen přidává starosti a čeká ho zklamání,“ podotkl. Obavy, že by bývalý senátor mohl výrazně zamíchat volebními kartami, Horký nemá.

„Ačkoli soudy v jeho kauze byly osvobozující, lidé stále cítí jistou pachuť. A vzpomínka na kumulaci jeho funkcí ukázala, že Přerov nebyl úplně tím hlavním, proč v politice působil.“

Politolog: Nová strana středolevého zaměření moc šancí nemá

Jiří Lajtoch byl souzený kvůli prodraženým zakázkám na rekonstrukci zimního stadionu a domova pro seniory. Spolu s ním byl obžalovaný i jeho někdejší náměstek Josef Kulíšek z ODS a také dva radní – Václav Zatloukal z ČSSD a Jaroslav Čermák z ODS. Kauza se dotkla i dvou úředníků magistrátu.

Klíčovou roli v osvobození této šestice sehrála novela zákona o veřejných zakázkách, která zvýšila limit pro vícepráce z 20 na 30 procent. V přerovské kauze byly přitom překročeny zhruba o 22 a 24 procent. Soud konstatoval, že počínání šestice mužů nebylo trestné, ne že se skutek vůbec nestal. Politici se domáhali příznivějšího zdůvodnění osvobozujícímu rozsudku, ale neuspěli.

Politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci překvapilo, že Lajtoch chce kandidovat za nové politické uskupení. Velkou naději na úspěch mu nedává.

„Vzhledem k silné pozici hnutí ANO, které má podle sociologických dat středolevého voliče, šance pro novou platformu ve městě moc není,“ míní Lysek o výsledku komunálních voleb, které se budou konat 5. a 6. října.