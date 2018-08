Muž chtěl mladé lupiče uchlácholit cigaretou, popálili ho a zbili

Podle informací, které policie nyní zveřejnila, předcházelo v polovině července přepadení společné popíjení útočníků ve věku 16 a 19 let s dvaatřicetiletou obětí v jednom z barů v přerovské Čechově ulici. Kolem půl čtvrté ráno muž z podniku odešel směrem k vlakovému nádraží, mladíci ho však v prostoru u historické lokomotivy dostihli.

„Začali po něm házet kamení a dožadovali se cigaret. Muž měl obavu z napadení, proto jim cigarety dal, a protože doufal, že se situace zklidní, zakouřil si s nimi. Následoval ale opak, mladistvý k němu přistoupil, vyzval ho, aby mu dal všechno, co má, a zapálenou cigaretu mu típl o koleno,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muž se následně pokusil utéct a zamířil přes koleje na první nástupiště vlakového nádraží. Dvojice ho však pronásledovala, znovu po něm házela kameny a nakonec ho dostihla u toalet.

„Zde ho mladší z útočníků udeřil pěstí do hlavy a poté se přidal i druhý. Muže bili pěstmi a kopali do horní části těla a současně na něj křičeli, aby jim dal všechny věci. Na to ale nedošlo, neboť napadenému přispěchal na pomoc výpravčí a oba mladíci utekli. Muž utrpěl zranění, lékařské ošetření nicméně odmítl,“ shrnula Zajícová.

Mladíkům ještě nebylo ani dvacet, přesto už jsou recidivisty

Policistům se nakonec oba útočníky podařilo vypátrat, staršího zadrželi v Kojetínské ulici, mladšího ve stejný den o necelou hodinu později ve čtvrti Dluhonice.

Oba skončili v cele, a protože navzdory nízkému věku už jsou oba trestaní za násilnosti a v případě staršího též za majetkovou kriminalitu, požádali policisté o jejich vzetí do vazby. V případě nezletilého ovšem státní zástupce neshledal pro vazbu důvod, takže byl ještě v ten samý den propuštěn a jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě.

„U staršího byl podán návrh na vzetí do vazby a soudce rozhodl o jeho převezení do olomoucké vazební věznice. Dotyčný se po seznámení s rozhodnutím pokusil o útěk, v tom mu však policisté s pomocí donucovacích prostředků zabránili a převezli ho na místo určení,“ doplnila policejní mluvčí.

Oba mladíci jsou nyní obvinění z loupeže, za což staršímu hrozí až deset let vězení, nezletilému maximálně poloviční trest.