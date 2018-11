Dítě psa zatahalo za ocas, zaznělo u soudu kvůli tragickému útoku

Podle obžaloby muž křížence argentinské dogy a stafordšírského teriéra dostatečně nehlídal, nezachoval potřebnou míru opatrnosti a nezajistil přiměřenou výchovu a výcvik.

„Zvíře se v omezeném prostoru pohybovalo v bezprostřední blízkosti tří dětí, jež si s ním hrály a zasahovaly tak do jeho teritoria, které si chránilo,“ nastínil příčinu problémů žalobce David Pivoda z přerovského okresního státního zastupitelství.

„Ve chvíli, kdy muž vstal z křesla a chtěl si jít zakouřit, pes s dominantní povahou po zatahání chlapcem za ocas dítě napadl. Opakovaně ho kousl do lebky, silně trhl a způsobil mu masivní zranění hlavy. Dítě bezprostředně zemřelo na místě,“ popsal tragické okamžiky.

Třicetiletý Černošek vyjádřil hned na začátku své výpovědi lítost. „Mrzí mě, co se stalo. Nebude den do konce života, kdy na to nebudu myslet,“ řekl před soudem.

Přiznal, že skutečně zamířil jít si zakouřit, psa chtěl ale vzít s sebou a dal mu signál, aby ho následoval. Co se přesně se mezi psem a dítětem stalo nicméně detailně neví.

Kromě toho popřel, že by pes nebyl vychovaný. „Byl to mazel,“ řekl obžalovaný muž soudu.

„Pes se po dítěti neohnal ani když ho zatahalo za varlata“

Tragédie se stala v místní části Předmostí 29. prosince dopoledne v bytě babičky zemřelého chlapce.

Černošek s přítelkyní a psem byli u ženy na obědě, chlapce tam vysadila jeho matka – sestra Černoškovy přítelkyně – s tím, že si jde něco vyřídit ke kamarádce.

Zatímco babička umývala nádobí po obědě, chlapcova teta šla do sprchy, jelikož se s obžalovaným chystali k odchodu.

Černošek tak zůstal v obývacím pokoji sám se psem a třemi dětmi, mimo jiné i se svým synem. Když si se po chvíli zvedl z křesla s tím, že si půjde zakouřit do kuchyně, uslyšel podle svých slov po dvou krocích dětský křik za svými zády.

Uvedl také, že chlapec byl zvyklý si se psem hrát, dříve jej prý tahal za uši bez nějaké zlé reakce.

„Jednou ho zatahal za varlata, to Aron kvíkl, ale po malém se neohnal,“ vzpomněl Černošek.

Soud bude rozhodovat i o dalším osudu psa

Kromě obžalovaného soud nechal vypovídat i chlapcovu babičku, otce a Černoškovu partnerku. Ti mimo jiné vypověděli, že vztahy mezi chlapcovou matkou a zbytkem rodiny nebyly dobré.

Ještě těsně před tragedií se jí snažili dovolat, aby si dítě u babičky vyzvedla, protože Černošek s partnerkou i psem již chtěli odejít. Chlapcova matka však hovor odmítla a až posléze se potkala se svou sestrou na schodech ve chvíli, kdy už v bytě byla záchranná služba.

Soud si nechal vypracovat odborný posudek, jeho představení však kvůli absenci znalce odročil spolu s výslechem na leden.

Kromě viny za smrt dítěte bude soud rozhodovat i o dalším osudu psa, který zůstává od neštěstí v útulku.

Policie už dříve uvedla, že podle výsledku znaleckého zkoumání jeho vlastnosti a temperament odpovídají rase a zvíře bylo zdravé, řádně očkované a pod pravidelnou veterinární kontrolou.