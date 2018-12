Radního Přerova obžalovali, že donutil k sexu zaměstnankyni v nouzi

„Obžalovaný ze své pozice zaměstnavatele přinutil poškozenou, která u něho pracovala, ve dvou případech k orálnímu pohlavnímu styku, přičemž si byl vědom toho, že v důsledku její tíživé finanční situace je závislá na příjmu ze zaměstnání,“ popsala přerovská státní zástupkyně Šárka Pivodová.

Dostál čin popsaný v obžalobě odmítá, blíže se ovšem k záležitosti nechtěl vyjádřit.

„Chci poskytnout klid orgánům činným v trestním řízení k objektivnímu a spravedlivému posouzení věci,“ uvedl pro Český rozhlas Olomouc, který na kauzu upozornil.

Obžaloba může zasáhnout i Dostálovu kariéru. V pátek se bude konat mimořádná schůze rady města, která bude schvalovat vznik nové městské společnosti Provoz sportovišť a Dostál je nyní jediným navrženým adeptem na post jejího šéfa.

„Zmíněná obžaloba není pozitivní informace, nicméně my ctíme presumpci neviny a koalice proto bude pokračovat dál beze změn. Co se týče volby jednatele městské společnosti, návrh zůstává v platnosti. Rada to doporučí zastupitelstvu a to následně na pondělním zasedání rozhodne,“ reagoval na situaci primátor Petr Měřínský z hnutí ANO.

Dostál je jedním ze čtyř radních za ODS z celkových jedenácti. Koalice ANO, ODS a společné kandidátky KDU-ČSL a TOP 09 drží v pětatřicetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 18 křesel.