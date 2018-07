Dívka se převtěluje do postav z komiksů, her i filmů. Kostýmy si dělá sama

Pojem cosplay je složeninou dvou anglických slov: costume (kostým) a play (hra). Komunita cosplayerů si ale nevyrábí masky na maškarní bál, svým modelům vdechuje také život. Postavy, které ztvárňují, cosplayeři napodobují se vším všudy – účesem, líčením, pohybem, výrazem i mluvou.

„Postavu studuji jako celek, takže i to, jak se chová a jaké má zvyky. Jde dokonce o takové detaily, jako jsou hlášky, které jsou pro postavu typické,“ potvrzuje usměvavá dlouhovláska.

Cosplayeři se převlékají za hrdiny takzvaných anime či mangy (japonské animované seriály či filmy a kreslené komiksy - pozn. red.), ale také sci-fi nebo populárních videoher. Dílem Aleny Klimecké byla například Kassia z počítačové hry World of Warcraft.

„Než jsem jela na poslední festival, tak jsem hru hodně sledovala. Poslouchala jsem, jak Kassia mluví, zkoušela jsem i tón jejího hlasu. Všechno jsem pak trénovala cestou do školy na skútru. Snažila jsem se na ni hrát, abych napodobila její drsný hlas,“ popisuje dívka, která je známá jako Elia cosplay.

Kořeny cosplay sahají do Ameriky 30. let minulého století. Fenoménem se však stal především díky Japonsku, kde se masivně rozšířil v 70. letech. Odtud se dostává i do dalších států. V Česku se cosplay věnují nejen mladí, ale taky děti a dospělí ve věku až 50 let.

Výroba kostýmů zabere nadšencům někdy i více než rok

Alena se pro cosplay nadchla před dvěma roky. Od té doby stihla vytvořit šest kostýmů. I když by si je možná mohla koupit, ve světě cosplay mají největší cenu ty, které si protagonisté vyrobili sami. Ty nejdokonalejší zaberou často i víc než rok práce.

„Kdybych si kostým koupila, ztratilo by to pro mě kouzlo. Nejvíc mě totiž baví proces tvoření,“ říká studentka, která už kromě Kassii ztvárnila například Černou Karkulku, postavu inspirovanou filmy Tima Burtona, či Hermionu z Harryho Pottera. Převtělit se ale umí i do čaroděje Natsua z japonské pohádky Fairy Tail.

Na fotografiích, které jsou nedílnou součástí cosplay - říká se jim printy - je Alena k nepoznání. Nejen díky kostýmům, ale také parukám a výraznému líčení se dokáže proměnit v drsnou bojovnici, nevinnou dívku i sexy divu.

V civilu taková není. V oblékání má sice ráda pestrost, ale líčení do jejího běžného života nepatří. Její proměny jí nicméně získaly řadu fanoušků na sociálních sítích. Na Instagramu jich má už deset tisíc.

Tisícovka lidí také sleduje její pravidelné streamy, tedy živé vysílání na internetu, v aplikaci Twitch. Jejím prostřednictvím se třikrát týdně dvě hodiny dělí o své zkušenosti s výrobou nových kostýmů.