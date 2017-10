Jurečka vyzval olomouckého hejtmana, aby kraj neplatil Zemanovu návštěvu

„Jako zastupitel Olomouckého kraje žádám hejtmana, aby z rozpočtu kraje nebyly placeny náklady na cestu prezidenta Zemana v listopadu 2017. Nevidím důvod při zvýšeném rozpočtu kanceláře prezidenta, aby tyto náklady platily kraje ze svých rozpočtů,“ uvedl na facebookovém profilu Jurečka, který je v krajském zastupitelstvu za opoziční uskupení Koalice pro Olomoucký kraj.

„Tyto nemalé náklady mohou investovat například na podporu malých projektů v obcích,“ dodal.

Hejtman Ladislav Okleštěk se podle oznámení zaslaného médiím k výzvě vyjádří na tiskovém brífinku, který se uskuteční ve čtvrt na pět.

Jurečkova výzva navazuje na to, že prezident původně plánoval navštívit Zlínský kraj. Podle serveru Aktuálně.cz ale tamní hejtman Jiří Čunek prezidentské kanceláři oznámil, že kraj proplatí pouze oběd či večeři do 30 tisíc korun úzké delegaci. Zeman se proto rozhodl nakonec vyrazit ve dnech 8. až 10. listopadu právě do sousedního Olomouckého kraje (více čtěte zde).

Čunek poukázal na to, že loňská prezidentská návštěva vyšla kraj zhruba na 400 tisíc korun. V Olomouckém kraji to přitom bylo podobné, účet za třídenní pobyt delegace se vyšplhal na 464 tisíc a celkově za tři dosavadní Zemanovy návštěvy během jeho funkčního období od roku 2013 kraj zaplatil 1,13 milionu (podrobnosti zde).

Jak připomněla ČTK, hlavní položku tvořily náklady na občerstvení, celkem přišlo na 674 tisíc. Kromě toho kraj platil například ubytování doprovodu prezidenta a jeho manželky, prezident přespal například v olomouckých hotelech Clarion a NH Hotel. Loni hejtmanství za ubytování prezidenta a jeho doprovodu zaplatilo bezmála 102 tisíc, ubytování členů ochranky uhradila kancelář prezidenta.