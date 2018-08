Advokát nazval mladého aktivistu Čecha bonzákem, komora ho pokárala

Situace, která vedla až k „důraznému upozornění“ od České advokátní komory, začala tím, že Čech podal u soudu v Prostějově žalobu na ochranu osobnosti na místní noviny kvůli článkům, které o něm napsaly. Vydavatelem je společnost, ve které figurují nebo figurovali současní a bývalí prostějovští politici. Společnost zastupuje právě kancelář Ritter–Šťastný.

Když byl Čech na soudu nahlédnout do spisu, ke kterému má jako žalující strana přístup, zjistil, že advokát Šťastný do spisu založil také e-mail, ve kterém žádá náměstka primátorky Prostějova Pavla Smetanu o zaslání rozhodnutí ve věci jeho přestupku. Šťastný totiž zastupuje i Smetanu v případu střetu zájmů, na který Čech v minulosti upozornil.

V e-mailu advokát Šťastný označuje protistranu, tedy Jakuba Čecha, za bonzáka.

„Toto označení je urážlivé a nepatří do demokratické společnosti. Žádným bonzákem nebo udavačem, který nahlašuje domnělé protiprávní jednání z nízkých osobních pohnutek, v minulosti třeba represivním složkám totalitního režimu, nejsem a nikdy jsem nebyl,“ ohradil se Čech.

Vzhledem k tomu, že advokát Šťastný založil e-mail do soudního spisu, musel podle Čecha předpokládat, že se dokument stane veřejným, protože obvykle se listiny čtou při veřejném soudním jednání.

Je to urážka a zastrašování aktivních občanů, míní mladý aktivista

Čech dodal, že považuje za nepřijatelné, aby advokát v rámci soudního sporu urážel protistranu. Pokud totiž někdo „bonzuje“ nebo udává, je to ve společnosti obecně vnímáno jako nízká a odporná činnost, se kterou Čech podle svých slov nemá nic společného.

„Je to urážka a zastrašování aktivních občanů, kteří se nebojí oznamovat nezákonná jednání politiků, a je to útok na občanskou společnost, kde lidé otevřeně kritizují fungování orgánů veřejné moci,“ prohlásil Čech.

Advokátní komora dala aktivistovi za pravdu.

„Označení vaší osoby za ‚bonzáka‘ v e-mailové zprávě, z jejíhož textu vyplývá, že jejím odesílatelem byl advokát, je projevem nehodným advokáta, projevem urážlivým, nikoliv střízlivým a věcným, který nepřispívá k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ uvedl místopředseda kontrolní rady České advokátní komory Petr Poledne.

Kárného provinění podle zákona o advokacii se však Šťastný nedopustil. „Advokát Zdeněk Šťastný byl současně písemně důrazně upozorněn, aby se v budoucnu vyvaroval obdobných projevů, neboť je nezbytné dbát, aby projevy advokáta přispívaly k vážnosti a důstojnosti advokátního stavu a aby byly věcné a střízlivé,“ sdělil Poledne.

Nevidím v tom problém, říká náměstek primátorky

Advokát Šťastný se k celé věci nevyjádřil. MF DNES ho opakovaně žádala o písemné vyjádření a později se ho opakovaně přes asistentky snažila kontaktovat po telefonu přímo v kanceláři.

„Ve věcech týkajících se pana Čecha neposkytujeme žádné komentáře,“ sdělil jeho společník Petr Ritter.

Náměstkovi primátorky Prostějova Pavlu Smetanovi nicméně Šťastného chování nevadí.

„Já o tom ani nevím, ale osobně v tom problém nevidím. Moji oponenti mne také uráží a musím to přijímat jako fakt. Je to záležitost advokátní komory a jejich pravidel. Mně jde o to, že je to kvalitní advokát,“ reagoval Smetana. Šťastného si najal jako advokáta v případu, ve kterém byl pravomocně potrestán za přestupek, protože neoznámil střet zájmů.

Advokátní kancelář Ritter-Šťastný si mimo to najímá prostějovská radnice v klíčovém sporu s investorem, který plánuje přestavbu centra Prostějova. V případu, který se týká obří investice v řádu miliardy korun, se radnice řídí výhradně pokyny této kanceláře. Naposledy šlo o to, že město investorovi vracelo po doporučení kanceláře nájemné za parkoviště v centru Prostějova.