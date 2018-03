Chinaski v obměněné sestavě míří do Prostějova a hledají místní předkapelu

Hudebníci kolem Michala Malátného se rozhodli, že na aktuálním klubovém turné nebudou mít jednu předkapelu, ale nechají v každém městě zahrát místní formaci, kterou si sami vyberou.

„Pravidla pro zájemce o předkapelu jsou jednoduchá. Skupina nebo interpret musejí být z Prostějova či okolí a mělo by jim být do 25 let. Stačí poslat YouTube link s vlastní tvorbou na prostejov@chinaski.cz. Uzávěrka je 5. března. Kapelový set bude trvat 20 minut,“ popsal za pořadatele Martin Pokorný.

Kromě písniček z nového alba zazní v pátek 13. dubna na koncertě ve Společenském domě i všechny zásadní hity. Chinaski vyráží na jarní klubové turné Není nám do pláče v nové sestavě. Základní kapelovou a skladatelskou dvojici – zpěváka Michala Malátného a kytaristu Františka Táborského – doplňují přední čeští a slovenští hráči, které s Malátným a Táborským pojí dlouholetá přátelství a hudební sympatie.

Za bicí tak usedl Lukáš Pavlík, za baskytaru se postavil Tomi Okres a čtveřici doplnil talentovaný klávesista Jan Steinsdörfer.

„Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, začínáme turné na jaře v menších sálech, stejně jako to bylo v době našich začátků,“ svěřil se Malátný.