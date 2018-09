Objížďky u Prostějova po půl roce končí, důležitá silnice je opravená

Stavební práce, které byly největší letošní investicí Olomouckého kraje do dopravy, přinesly nejen uzavírku důležité silnice, ale zablokovaly i frekventovanou výpadovku a zároveň cestu k městskému hřbitovu.

„Ze začátku, než jsme si na uzavírku zvykli, to bylo docela komplikované. Například společnost, která na kraji Němčic nad Hanou provozuje skládku, s tím měla velké problémy. A dojíždění do Prostějova bylo pro obyvatele složité,“ popsala starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.

„Ukončení oprav vítáme. Osobně jsem ráda, že se termín o měsíc zkrátil. Zjednodušuje nám to život a šetří kapsy,“ dodala.

Hlavní spojka s Prostějovem byla ve velmi špatném stavu. Místy se na silnici objevovaly díry, asfalt byl porušený a velké riziko představovaly propadlé okraje vozovky. Převážnou část z nákladů ve výši 200 milionů korun pokryla dotace z regionálního operačního programu, necelých 12 milionů šlo z krajského rozpočtu.

Opravy zahrnovaly 11,5 kilometru silnice. „Mimo samotného povrchu došlo i na obnovu podloží, které má teď vyšší únosnost,“ popsal vedoucí odboru dopravy na krajském úřadu Ladislav Růžička.

Práce odhalily poškozený most, místo opravy ho čeká demolice

Kromě silnice jsou zrekonstruované také mosty přes Určický potok a přes dálnici poblíž Žešova. Tím pádem se na věčně ucpané dálnici v okolí Prostějova dá očekávat méně kolon. Třetí most v pořadí přes říčku Hanou v Němčicích nad Hanou směrem do Mořic čeká naopak demolice a na jeho místě vznikne nové přemostění. Původně se přitom počítalo pouze s opravou.

„Technici však při provádění prací na mostě zjistili špatný stav železobetonových nosníků. Nyní chystáme projektovou dokumentaci, výstavbu zahájíme co nejdříve. Nový most by měl být hotový do příštího května,“ ubezpečil vedoucí odboru investic na kraji Miroslav Kubín.

Dopravě a především motoristům se i tak odlehčí, na cestě do Němčic nad Hanou totiž po půl roce odpadnou zdlouhavé objížďky.

„Silnice na Němčice byla uzavřená docela dlouho. Co jsme nadělali. Občas do Němčic jezdím k příbuzným a musel jsem najít objížďku. Silnice, hlavně první půlka za Výšovicemi, si už opravy zasloužila, takže jsme to museli nějak vydržet. Co mi však vadilo víc, že uzavřená byla i výpadovka na Brno přímo v Prostějově. Do Brna totiž jezdím daleko častěji,“ stěžoval si jeden z prostějovských řidičů.

Brněnská výpadovka byla v Prostějově uzavřená několik měsíců. Až v létě začalo fungovat napojení na dálnici. Kvůli opravám a uzavření mostu však byl mimo provoz sjezd, což bylo naprosto zásadní pro prostějovskou místní část Žešov, která byla nadále odříznutá.

Uzavírka mostu navíc odsunula celkovou rekonstrukci průtahu Žešovem. Stavební práce měly odstartovat už v dubnu, začaly však až nyní.