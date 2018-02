Majitel domu zabral obecní pozemek, místo nápravy přidal posezení s grilem

„Hraje se o čas. Prostě jde o to, celý případ co nejvíce natahovat a prodlužovat, aby to majitel mohl mít stále oplocené,“ říká člen osadního výboru z Domamyslic Jiří Zakopal.

„Rada města Prostějova opětovně posílá dotazy na osadní výbor, přičemž osadní výbor všechny dotazy zamítl, stejně jako všechny oslovené odbory na radnici. Oplocení je v rozporu nejen s platným územním plánem, ale i s dobrými mravy. Jde o černou stavbu, která by měla být odstraněna,“ dodává.

Podnikatel Jiří Marák, jehož úspěšná prostějovská firma MB Tool si ve sloganech zakládá mimo jiné na odpovědnosti a důrazu na detail, městský pozemek za svou zahradou zabral v létě před dvěma roky a dnes už zde má vybudované i posezení s grilem. Osadní výbor na to tehdy obratem upozornil radnici v Prostějově, ale nic se nestalo.

Město nejprve tvrdilo, že oplocený pozemek mu nepatří, ale později názor změnilo a přislíbilo, že zjedná nápravu. Jenže výsledkem bylo pouze to, že se plot ještě o metr rozšířil. Až po dalších několika měsících stavební úřad nakonec zahájil řízení o odstranění stavby, ale Marák mezitím požádal o dodatečné povolení a o pronájem neoprávněně oploceného pozemku.

Zlegalizovat zábor pozemku pomáhá i exšéf stavebního úřadu

Osadní výbor, všechny odbory na prostějovské radnici i rada města však byly proti. Marák si tedy najal právníka a jako svého zástupce angažoval bývalého šéfa prostějovského stavebního úřadu. Podal novou žádost a začal argumentovat například tím, že se změnilo koryto potoka nebo že zaměření pozemku neodpovídá skutečnému stavu.

„Stavebník oplocení požádal stavební úřad o prodloužení lhůty pro doložení podkladů, jelikož bude jednat s městem Prostějov o dořešení majetkoprávních vztahů,“ popsal současný stav právník z kanceláře tajemníka magistrátu Radek Repa.

„Stavební úřad proto přiměřeně prodloužil lhůtu pro doložení podkladů do 15. 5. 2018 vzhledem k tomu, že jednání kolem majetkoprávních vztahů bývají obvykle delší. Řízení o odstranění stavby, respektive o dodatečném povolení stavby oplocení, je tedy nadále přerušeno,“ dodal.

Podle člena osadního výboru Zakopala jde stavební úřad Marákovi na ruku, když mu například dává podle něj nadstandardně dlouhé lhůty. Naposledy až do poloviny května.

Sám Marák se o celé věci odmítá bavit. „S vámi to řešit nebudu, řeším to přímo s magistrátem,“ odpověděl stroze.

Je to běžné řízení, odmítá kritiku šéf úřadu

Stavební úřad na postupu nevidí žádné pochybení. „Úřad vede v otázce stavby oplocení běžné řízení o odstranění stavby, a jelikož byla podána žádost o dodatečné povolení, což zákon umožňuje, tak vede i toto řízení. Jelikož je řízení o dodatečném povolení stavby přerušeno, není ještě ve věci rozhodnuto,“ sdělil vedoucí prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál.

Podle opoziční zastupitelky Hany Naiclerové, která v Domamyslicích bydlí, je však celá aféra výsměch místním obyvatelům.

„Rok a půl se nic neděje a město nebylo schopné zasáhnout,“ zlobí se. I když je stezka kolem Čechovického náhonu dnes už zaslepená i z druhé strany, nic to podle Naiclerové nemění na svévolném postupu podnikatele.

„Každopádně na počátku tam majitel vybudoval vybetonovaný plot pevně spojený se zemí a neměl na to stavební povolení a dělal to na cizím pozemku. Město nedělá nic pro to, aby se to vyjasnilo, i přes pravidelné urgence od osadního výboru,“ dodala opoziční zastupitelka.

Člen osadního výboru Zakopal se už obrátil i na ombudsmanku. „Problém spočívá v tom, že zejména stavební úřad jde vlivnému majiteli na ruku a nemá zájem zjednat nápravu,“ napsal veřejné ochránkyni práv. Nyní zvažuje i podnět na krajský úřad.

„Budeme se na něj asi obracet, ať zakročí proti několikaměsíční nečinnosti prostějovské radnice a neschopnosti odstranit nelegální objekt z pozemku města,“ prohlásil Zakopal.