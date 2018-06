Více zelené autům na hlavní. Prostějov upraví semafory na výpadovce

Do rekonstrukce křižovatky na hlavní výpadovce z Prostějova na Olomouc se dělníci pustili na konci roku 2016 kvůli tomu, že z přilehlého sídliště se na hlavní cestu téměř nedalo vyjet. Radnice sem proto nechala nainstalovat semafory, položila nový asfalt a křížení silnic dostalo nové pruhy a dopravní značky.

„Stavební firma dodržela všechny termíny,“ radoval se tehdy náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer a řidičům poděkoval za trpělivost. Výpadovka na Olomouc je totiž nejzatíženější ulicí ve městě.

Semafory však přinesly nový problém. Zejména ve směru od Olomouce se v odpolední špičce začaly na hlavní příjezdové cestě do centra Prostějova tvořit nekonečné kolony. Do města se totiž touto dobou vrací lidé z práce a navíc se k tomu přidávají i všechna auta od rozsáhlé obchodní zóny na severovýchodě Prostějova.

„Je to k zbláznění. Nejezdím tudy tak často, ale většinou se bohužel vracím až odpoledne a to pak stojí za to. Dřív to bylo lepší. Asi se zvýšil provoz nebo někdo špatně seřídil semafory. Na to ale mělo město myslet už hned po otevření,“ zlobí se jeden z prostějovských řidičů, který si nepřál být jmenován.

Program vylepší koordinaci na křižovatce

Radnice nyní připravila změnu. Interval semaforů hodlá upravit ve prospěch aut směřujících do centra, a to v době od dvou do půl páté odpoledne.

„Frekventovaná ulice se tak v dopravní špičce bude rychleji uvolňovat a věříme tomu, že se touto cestou alespoň trochu vyhneme kolonám, které jsou pro řidiče i životní prostředí velmi zatěžující,“ doufá náměstek primátorky Prostějova odpovědný za dopravu Pavel Smetana.

Úprava si podle něj vyžádá doplnění signálního programu s prodlouženou délkou cyklu, který se zvýší z osmdesáti na devadesát sekund.

„Tím se prodlouží délka volna v hlavním směru po Olomoucké ulici. Program také upraví koordinaci na křižovatce,“ vysvětlil Smetana. Změny v intervalu semaforu by měly začít platit ještě během ledna.

Podle opozičního prostějovského zastupitele a předsedy komise pro dopravu Petra Kousala mohla změna přijít dřív. „Čekalo se však, co oprava křižovatky přinese,“ vysvětlil Kousal.

Členové komise podle něho od počátku upozorňovali na to, že je potřeba dát přednostně interval zelené na Olomouckou a zároveň semafory koordinovat s blízkým železničním přejezdem.

Opozice: Řešením je jedině severní obchvat

Kousal je ovšem přesvědčený, že semafory nemají na provoz na výpadovce až tak zásadní vliv. Hlavním důvodem problémů je podle něj nárůst dopravy, která se zde za poslední tři roky zvětšila až o čtvrtinu.

„Může za to tento nárůst dopravy a také objížďky, které byly v loňském roce v okolních obcích, a řidiči tak museli více jezdit přímo přes Prostějov. Řešením je jedině severní obchvat,“ řekl Kousal.

Radnice v Prostějově prověřovala i to, zda není problém ve velké prodlevě mezi závorami a zelenou na výpadovce.

„Máme ověřeno, že ihned po ukončení červené na přejezdu přichází do řídicí jednotky silničních semaforů povel k nastavení zelené v Olomoucké. Musí být ovšem dodrženy předepsané mezičasy, proto se může zdát, že to trvá dlouho,“ uvedl náměstek Smetana.

Dle předsedy komise Kousala není možné provoz závor měnit. „Ptali jsme se i na to, zda by závory nemohly jít dolů později, protože nyní se zavírají, když vlak vjíždí do blízké stanice Místní nádraží. Jenomže to nejde, naráží to na železniční bezpečnostní předpisy,“ vysvětlil.

Rekonstrukce křižovatky ulic E. Valenty a Olomoucké přišla před dvěma roky asi na sedm milionů korun. Město dalo přes pět milionů, zbytek doplatil kraj.

„Šlo o rekonstrukci stávajícího křížení včetně přeložení autobusové zastávky, opravy části komunikace E. Valenty a instalace světelné signalizace v koordinaci s železničním přejezdem,“ sdělil náměstek primátorky Fišer.