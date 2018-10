Absentér Faltýnek z ANO se vzdal postu prostějovského zastupitele

„Původně jsem vůbec kandidovat nechtěl a na kandidátce jsem byl až na dvanáctém místě. Preferenční hlasy mne vynesly do zastupitelstva,“ vysvětloval Faltýnek, že se zvolením do vrcholného orgánu města vlastně vůbec nepočítal.

„V poslední době jsem se jednání neúčastnil, což mi vyneslo oprávněnou kritiku, ale nebyl jsem schopen najít čas,“ omluvil se. Na ustavujícím zasedání nejprve podepsal slib zastupitele, a zhruba po čtyřech hodinách oznámil odstoupení.

Před komunálními volbami MF DNES spočítala, že z 32 schůzí prostějovského zastupitelstva v minulém čtyřletém volebním období byl Faltýnek po celou dobu pouze na třech zasedáních. V ostatních případech se podle aktivity hlasovacího zařízení zúčastnil ještě dalších osmi zasedání, z nichž ovšem odešel před koncem.

U zbytku – celkem 21 zasedání – pak jeho hlasovací zařízení nevykázalo činnost, přičemž většinu doby signalizovalo, že zastupitel je omluven, případně nepřítomen nebo že se hlasování nezúčastnil.

Faltýnek už tehdy avizoval, že kandidátku ANO pro komunální volby chtěl pouze podpořit, a to z nevolitelného místa a nepřemýšlel o tom, že by se do zastupitelstva dostal. Před vznikem hnutí ANO byl v zastupitelstvu Prostějova za ČSSD a v minulosti byl i členem rady. Na jeho post nyní nastoupí náhradník z ANO Vojtěch Burda.