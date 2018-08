Policie stíhá exšéfa hokejového klubu za podvod, městu půlmilion nechybí

Na oficiálních webových stránkách města se před pár dny objevilo prohlášení radních, že v případě hokejových dotací radnice nepochybila. Ve stanovisku je podrobně popsáno, že ministerstvo vnitra nenašlo na způsobu udělování dotací nic protizákonného a že s tímto závěrem se v podstatě ztotožnil i Krajský soud v Brně, který má na starosti insolvenci zkrachovalého klubu.

Dokument však obsahuje i následující pasáže. „Důkazem, že nedošlo k porušení zákona, bylo i šetření policie. Ta odložila trestní oznámení opozičních zastupitelů na podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ani z pohledu policie tak nedošlo k žádnému pochybení v souvislosti s poskytnutím dotace mládežnickému hokeji,“ uvedli radní.

Dotace byla dle nich řádně vyúčtována a peníze použity na hokej: „Městu žádná škoda nevznikla,“ dodali.

To je ovšem v přímém rozporu s nejnovějšími závěry policie. Kriminalisté udělování dotací několik měsíců vyšetřovali a z dotačních podvodů nedávno obvinili mládežnický hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov a jeho bývalého předsedu Michala Tomigu. Podle policie v letech 2016 a 2017 v žádostech o dotace od města a od Olomouckého kraje zatajil probíhající exekuce.

„My v této kauze vedeme město Prostějov jako poškozeného v částce půl milionu korun, které šly na výzbroj a výstroj přímo na účet klubu. Máme za to, že městu vznikla tato škoda. Pro právní kvalifikaci je potom podstatná celková suma všech žádostí a peněz,“ popsal MF DNES zdroj, který má podrobné informace o vyšetřování. Tomigovi za dotační podvod hrozí až osm let vězení.

Dáváte lidem mylné informace, kritizuje opozice vedení města

Celkově klub žádal o více než devět milionů a část z nich dostal. Zbytek dotací se na poslední chvíli podařilo zastavit, protože se exekuce provalily. Hejtmanství již oznámilo, že dotace bude chtít zpět. Město Prostějov naproti tomu zopakovalo, že žádnou škodu neutrpělo.

Podle opozice je takový postoj nepřijatelný.

„Jsem přesvědčená, že město by mělo postupovat s péčí řádného hospodáře. Dokonce podalo trestní oznámení. Takže pokud tady máme výsledek vyšetřování, že byla způsobena škoda, tak se vymáhání peněz nemůžeme a nesmíme vzdávat,“ řekla opoziční zastupitelka Hana Naiclerová.

Podle ní navíc radnice mlží a podává zavádějící informace. „Je to taktika před volbami, aby mezi lidmi vyvolali pocit, že to dělali správně. Ale nedělali to správně. Občané jsou teď zcela mylně informováni,“ tvrdí.

Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková naproti tomu odmítá, že by zveřejněné stanovisko radnice bylo zavádějící.

„Toto prohlášení se vztahuje k situaci, kdy se řešilo, zda smlouvy o dotacích byly uzavřeny v souladu se zákonem,“ prohlásila. Prověřování smluv ovšem policie uzavřela už koncem března letošního roku.

Není to naše chyba, brání se náměstkyně primátorky

Podle opozice navíc vedení radnice problémy mládežnického hokeje dlouhé roky ignorovalo a klubu stále posílalo miliony. Už v roce 2008 hospodářská kriminálka hokej poprvé vyšetřovala.

„Tenkrát nebylo dost důkazů. Rodiče si stěžovali na nakládání s příspěvky, ale nic se nepodařilo prokázat,“ řekl MF DNES zdroj obeznámený s vyšetřováním. Později se již začalo mluvit přímo o exekucích a nakonec se přidala i kritika rodičů, že klub hospodaří netransparentně.

Radnice však pochybení odmítá. Argumentuje tím, že chtěla pomoci mládežnickému hokeji. A trvá na tom, že podvodné dotace nebude vymáhat zpět a počká na závěry vyšetřování.

„Jestliže vás někdo podvede a podepíše čestné prohlášení, že je všechno v pořádku, tak to není vaše chyba,“ brání se kritice náměstkyně Hemerková z hnutí Pévéčko, která je za dotace do sportu odpovědná. Hokejový klub, který radnice dlouhou dobu štědře dotovala, přitom Pévéčko před komunálnímu volbami před čtyřmi roky podporoval.

Zadlužení Jestřábi loni zkrachovali. V kuloárech se nyní mluví především o účetnictví klubu. Mohlo by totiž odhalit přesné toky milionových částek, které se ve zdejším mládežnickém hokeji v minulých letech točily.